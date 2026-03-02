Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh làm Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn lao động

Sáng 2/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định để ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đồng thời điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn (Ảnh: Hải Nguyễn).

Tiếp đó, đại diện Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương công bố quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn đã được Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tin tưởng, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng liên đoàn Lao động nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam đánh giá, ông Nguyễn Anh Tuấn là cán bộ được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều vị trí công tác từ địa phương đến Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu lại lễ công bố quyết định (Ảnh: Hải Nguyễn).

“Tôi tin rằng, với kinh nghiệm và năng lực của mình, đồng chí sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”, bà Hoài nhấn mạnh.

Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam cũng chúc mừng ông Nguyễn Đình Khang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động trong thời gian qua. Với sự điều hành của ông Khang, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc, đóng góp quan trọng vào phong trào công nhân và hoạt động công đoàn cả nước.

Tân Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Nhân dịp này, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ cơ quan công đoàn trong thời gian tới.

Trong đó, Đảng ủy Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và cá nhân ông Nguyễn Anh Tuấn tập trung vào tăng cường đoàn kết nội bộ, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cơ quan Tổng liên đoàn. Đây là yếu tố then chốt để thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.