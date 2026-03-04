Bí thư Cần Thơ động viên phụ nữ bỏ tư tưởng an phận

Ngày 4/3, Sở Nội vụ TP Cần Thơ phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1986 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, gắn với tọa đàm “Phát huy vai trò của phụ nữ trong cơ quan dân cử”.

Tại buổi họp mặt, Bí thư TP Cần Thơ Lê Quang Tùng tuyên dương phụ nữ thành phố đã phát huy các truyền thống tốt đẹp Tây Đô anh hùng.

Theo ông, phụ nữ thành phố tự tin khẳng định mình, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư TP Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi họp mặt ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (Ảnh: Việt Hằng).

Bí thư TP Cần Thơ Lê Quang Tùng động viên chị em phụ nữ tiếp tục cố gắng vươn lên, xóa bỏ tư tưởng an phận, luôn thắp sáng niềm tin, ước mơ và nêu cao lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết để giúp đỡ lẫn nhau trong gia đình và xã hội.

Ông lưu ý UBND thành phố, sở, ngành dành sự quan tâm và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, kinh doanh của phụ nữ, nhất là vấn đề liên quan đến vốn, kiến thức, kỹ năng tiếp cận kinh tế số… làm sao để sản phẩm làm ra đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường và vươn tầm thế giới.

Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 67.200 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có trên 36.600 nữ, chiếm tỷ lệ hơn 54%.

Trong kỳ bầu cử này, các cấp Hội phụ nữ đã giới thiệu 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 72 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và 1.506 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Các cấp Hội phụ nữ đã và đang tích cực tuyên truyền nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm của phụ nữ thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân trong mỗi lá phiếu, góp phần khẳng định vị thế phụ nữ trong xã hội.