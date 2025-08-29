Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Xây dựng tiền lương với bộ máy chính quyền mới

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 186 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy trong hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trong tháng 8.

Đánh giá 2 tháng thực hiện phân cấp, phân quyền

Theo đó Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, các Đảng ủy, tỉnh, Thành ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy, tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, tham mưu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các địa phương triển khai thực hiện.

Các cơ quan đồng thời phải hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền trong giai đoạn hiện nay.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu hướng dẫn xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan trực tiếp đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Người đứng đầu các ban, bộ, ngành ở Trung ương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp luật đã được rà soát theo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các bộ ngành cần khẩn trương chỉ đạo hướng dẫn xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan trực tiếp đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, không để ách tắc công việc, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo sơ kết đánh giá 2 tháng thực hiện phân cấp, phân quyền, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những bất cập (nếu có), báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 9.

Xây dựng đề án tiền lương và phụ cấp

Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, tiếp tục phối hợp sát sao, chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng của địa phương trong năm 2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu đẩy nhanh việc tích hợp, kết nối hệ thống phần mềm quản lý ngành dọc với hệ thống dùng chung của địa phương, bảo đảm đồng bộ, liên thông, tránh chồng chéo, gián đoạn thông tin trong vận hành thực tế.

Bộ Nội vụ được chỉ đạo sớm tham mưu ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo các quy định mới của Bộ Chính trị để địa phương có cơ sở thống nhất thực hiện...

Bộ Nội vụ được yêu cầu khẩn trương ban hành quy định về tiêu chí và trình tự, thủ tục sắp xếp thôn, tổ dân phố (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo Bộ này khẩn trương ban hành quy định về tiêu chí và trình tự, thủ tục sắp xếp thôn, tổ dân phố; phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các địa phương hướng dẫn việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách các địa phương tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư trên địa bàn...

Bộ Nội vụ cũng phải chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan, các địa phương rà soát tổng thể nhu cầu sử dụng viên chức ngành giáo dục, y tế ở các địa phương; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tuyển dụng bảo đảm đúng quy định về số lượng biên chế được giao ngay từ năm học 2025-2026.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cần chủ động xây dựng đề án tiền lương và phụ cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị...

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính của hệ thống chính trị; kết thúc việc thực hiện chế độ, chính sách vào ngày 31/8.