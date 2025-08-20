8 vị trí việc làm dự kiến áp dụng với lãnh đạo xã, phường

Bộ Nội vụ đề nghị trước mắt triển khai 8 vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý ở cấp xã.

Cụ thể, những vị trí việc làm dự kiến gồm: Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Phó Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Danh mục vị trí việc làm dự kiến của công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã (Ảnh chụp màn hình).

Tính toán này dựa trên cơ sở vận dụng nội dung hướng dẫn hiện hành của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về vị trí việc làm công chức của chính quyền địa phương các cấp; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn thuộc UBND xã và dự kiến định hướng của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tạm thời bố trí khung biên chế đối với các đơn vị hành chính cấp xã.

Bên cạnh các vị trí việc làm của công chức lãnh đạo, quản lý, Bộ Nội vụ còn định hướng 20 vị trí việc làm với công chức cấp xã.

Luật Cán bộ, công chức quy định 3 nhóm vị trí việc làm, gồm: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Luật cũng quy định vị trí việc làm được xác định dựa trên chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức.

Bên cạnh đó là mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm của từng ngành, lĩnh vực; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ; mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc; mức độ ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Nghị định 170/2025/NĐ-CP còn quy định, người trúng tuyển vào công chức phải được bố trí vào đúng vị trí việc làm trúng tuyển mà cơ quan tuyển dụng đã thông báo tuyển dụng.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan sử dụng có trách nhiệm phân công công việc theo đúng yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng; bồi dưỡng, theo dõi, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức.

Ngoài ra, người trúng tuyển công chức thực hiện đúng và đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo yêu cầu của vị trí việc làm; chấp hành các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan; tuân thủ các quy định về kỷ luật lao động, đạo đức công vụ và các quy định khác của cơ quan.