Truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sỹ trở về từ đất nước bạn Lào

Sáng 22/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Huế (phường An Cựu), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh anh dũng trên đất nước bạn Lào.

Dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, lãnh đạo thành phố Huế, các tỉnh Salavan và Sekong, Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Huế, mùa khô năm 2025-2026, Đội 192 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 8 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại nước bạn Lào, đưa về quê hương an toàn. Việc phối hợp hồi hương, tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ được triển khai chặt chẽ, chu đáo, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế cùng lãnh đạo địa phương kính cẩn, nghiêng mình tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 (Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sỹ) thành phố, khẳng định: "Đảng bộ, quân và dân thành phố Huế đời đời ghi nhớ những công lao to lớn, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ, để Tổ quốc mãi mãi được trường tồn. Các anh, các chị sống mãi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc, trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam".

Đại diện tỉnh Salavan, Lào dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng thực hiện nghi lễ di quan hài cốt liệt sỹ đến khu vực an táng.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Quân khu 4 và Thành ủy Huế di quan các hài cốt liệt sỹ.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ an táng các liệt sỹ.

Những người con đất Việt ngã xuống trên chiến trường Lào trở về trong lòng đất mẹ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang và đại diện 2 tỉnh Salavan, Sekong (Lào) rải hoa tiễn biệt tại mộ phần các liệt sỹ.

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ được yêu cầu thực hiện việc an táng cẩn trọng, bảo đảm sự trang nghiêm, an toàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu dâng hương dâng hương tưởng nhớ các liệt sỹ.

Sau nghi lễ an táng 8 hài cốt liệt sỹ mới quy tập, các đại biểu, người dân, học sinh tham dự buổi lễ dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn những người đã hy sinh vì tổ quốc.