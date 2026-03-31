6 điểm mới trong chính sách bảo hiểm xã hội, áp dụng từ tháng 3/2026

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM, chính sách mới nổi bật nhất liên quan đến ngành BHXH, có hiệu lực từ tháng 3/2026 là Luật Phục hồi, Phá sản.

Luật này quy định 6 nội dung liên quan đến chính sách BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thứ nhất, cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan BHXH có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình trạng nợ, tình trạng pháp lý và thông tin khác của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của tòa án.

Thứ hai, khi doanh nghiệp áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh phải nộp kèm theo phương án phục hồi. Trong phương án phục hồi phải nêu rõ biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh không trái quy định của pháp luật; điều kiện, thời hạn và kế hoạch thanh toán khoản nợ.

Kế hoạch thanh toán các khoản nợ phải bảo đảm thứ tự ưu tiên thanh toán sau đây: Chi phí phục hồi; khoản nợ tiền lương, khoản nợ BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ cấp thôi việc và quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động đã ký kết; khoản nợ phát sinh nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; khoản nợ có bảo đảm; các khoản nợ khác.

Thứ ba, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phục hồi thì doanh nghiệp, hợp tác xã được khoanh tiền thuế nợ theo đề nghị của tòa án, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời hạn khoanh tiền thuế nợ, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về BHXH.

Thứ tư, Luật Phục hồi, Phá sản quy định người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản tại Điều 38. Theo đó, cơ quan BHXH có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã khi cơ quan BHXH đã thông báo đôn đốc đối với khoản chậm, trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế nhưng không có phản hồi trong 3 năm liên tiếp gần nhất.

Thứ năm, trong trường hợp thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau đây: Chi phí phá sản; khoản nợ tiền lương; khoản nợ BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ cấp thôi việc và quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động; khoản nợ phát sinh nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước...

Thứ 6, tại Khoản 2 Điều 86, Luật Phục hồi, Phá sản sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 37 của Luật BHXH. Nội dung sửa đổi như sau: “Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng BHXH hoặc người sử dụng lao động được áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng”.

Như vậy, Luật Phục hồi, Phá sản bổ sung thêm trường hợp doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là “người sử dụng lao động được áp dụng thủ tục phục hồi theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản”.