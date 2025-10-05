Bộ trưởng Nội vụ: “Tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về hỗ trợ cấp xã”

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới được Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề cập khi phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 5/10.

Theo Bộ trưởng, sau 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Chính trị và Chính phủ đánh giá bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực, tiến bộ rõ nét trên các mặt.

Bốn nhóm khó khăn lớn cần tập trung khắc phục

Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh thời gian qua, công tác quản lý xã hội được tăng cường; hiệu quả quản trị địa phương cải thiện rõ rệt.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước thích ứng với mô hình tổ chức mới; giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp có chuyển biến vượt bậc.

Cùng với đó, việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền đã thuận lợi hơn, giúp địa phương chủ động, linh hoạt hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 5/10 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bên cạnh kết quả tích cực, Bộ trưởng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai mô hình mới.

Trước hết là về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cấp xã. Theo Bộ trưởng, các địa phương đã rất nỗ lực tăng cường đội ngũ cấp tỉnh về cho cấp xã nhưng ở nhiều nơi, đây vẫn là khâu yếu.

"Hiện nay bình quân mỗi xã có khoảng 41 cán bộ, công chức. Số lượng như vậy là không thiếu. Số công chức cấp xã chưa đáp ứng được vị trí việc làm về chuyên môn, nghiệp vụ chỉ khoảng 5%, điều quan trọng ở đây là năng lực, trách nhiệm và sự chủ động, khả năng thích ứng với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp”, Bộ trưởng nêu rõ.

Khó khăn thứ hai là việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền vẫn còn vướng mắc. Một số văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính chưa được điều chỉnh kịp thời, gây khó khăn cho cơ sở trong quá trình triển khai. Trong khi đó, năng lực tổ chức thực hiện ở nhiều địa phương còn lúng túng, thiếu tính chủ động.

Thứ ba, hạ tầng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính ở nhiều nơi chưa đồng bộ, chưa liên thông, chưa kết nối, còn có “điểm nghẽn”, nhất là ở các địa bàn đông dân cư.

Thứ tư, việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 ở một số nơi còn chậm.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết hiện mới có 8/34 tỉnh, thành phố hoàn thành công việc này, trong khi 26 tỉnh vẫn chưa hoàn thành. Ở cấp Trung ương, có 18/27 bộ, ngành đã hoàn tất việc này.

“Đây là một nhiệm vụ cần được quan tâm, đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm quyền lợi chính đáng của đội ngũ", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Dứt điểm trong sắp xếp đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước

Từ thực tiễn đã nêu, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, mà trước hết là rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phân cấp, phân quyền, gắn với cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

"Đây là nội dung Bộ Chính trị rất quan tâm, chỉ đạo cụ thể và sát sao. Chính phủ, Thủ tướng thường xuyên đôn đốc. Các bộ, ngành cần tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho địa phương để thực hiện tốt việc phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 5/10 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Một trong những giải pháp cấp thiết được Bộ trưởng đề cập là tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về hỗ trợ cấp xã.

“Một số địa phương như Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM đã làm rất tốt việc này, góp phần tháo gỡ những khó khăn, nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở. Đây là một việc rất lớn, cần chú trọng và tập trung cao cho điều tiết đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cùng với đó, theo Bộ trưởng, cần đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm kết nối liên thông, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, Bộ trưởng đề nghị các địa phương khẩn trương thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu, đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã.

Một nhiệm vụ quan trọng khác, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ Nội vụ đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước.

“Trong thời gian gần nhất đây, chúng tôi sẽ trình Ban Chỉ đạo Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền, từ đó tập trung triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ và dứt điểm trong quý IV năm 2025, để hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp cũng như là các doanh nghiệp của Nhà nước”, Bộ trưởng thông tin.

Theo Bộ trưởng, công việc này cần được làm gọn trong năm 2025, bảo đảm cho giai đoạn tới tập trung phát triển kinh tế - xã hội, kiến tạo và tăng cường quản trị quốc gia, quản trị địa phương.