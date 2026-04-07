2 hài cốt liệt sỹ bọc trong tăng, còn nhiều mẩu xương lẫn di vật chôn cùng

Ngày 7/4, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội 589), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thông tin đã phát hiện và cất bốc 2 hài cốt liệt sỹ tại khu vực bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa (Quảng Trị).

Các hài cốt liệt sỹ được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng bọc trong tăng với nhiều mảnh xương nhỏ và đất đen.

Cơ quan chức năng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Hoàng Cuối).

Di vật kèm theo các hài cốt liệt sỹ có cúc áo, dây cao su, dây dù, võng, dây thông tin, đinh. Các hài cốt liệt sỹ sau khi cất bốc được đưa về vị trí tập kết để thực hiện các nghi lễ tâm linh và bảo quản.

Cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để xét nghiệm ADN, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu và an táng liệt sỹ tại nghĩa trang theo đúng quy định của quân đội và nhà nước.