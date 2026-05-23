Phụ nữ dân tộc thiểu số được nhận tiền hỗ trợ sau khi sinh con
(Dân trí) - chị Lô Thị Thương (trú xã Quỳ Hợp, Nghệ An) chia sẻ.
Theo thông báo của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quỳ Hợp, chị Lô Thị Thương (SN 1998) gửi cậu con trai 7 tháng tuổi nhờ người thân trông giúp để đi nhận hỗ trợ. Sau khi hoàn tất thủ tục cần thiết, tài khoản ngân hàng của chị Thương được chuyển 2.150.000 đồng.
“Khoản hỗ trợ tuy không quá lớn nhưng là sự quan tâm rất thiết thực, giúp những người mẹ như tôi cảm thấy được sẻ chia và động viên rất nhiều. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự quan tâm của nhà nước dành cho những bà mẹ là phụ nữ dân tộc thiểu số như chúng tôi”, chị Thương chia sẻ.
Người mẹ trẻ tâm sự sẽ dùng một phần tiền hỗ trợ này mua bỉm sữa, quần áo và một số đồ chơi cho con. Chị cũng trích một phần từ khoản hỗ trợ để chia sẻ đến các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để lan tỏa ý nghĩa của chính sách nhân văn này.
Bà Trương Thị Bích Hiệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳ Hợp, cho biết đây là khoản hỗ trợ theo Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (Dự án 8) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Xã Quỳ Hợp là một trong những địa phương thực hiện chi trả sớm khoản hỗ trợ này kể từ khi thực hiện chính quyền 2 cấp. “Có 56 phụ nữ là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số trên địa bàn được nhận chế độ từ chương trình hỗ trợ này, trong đó có 13 chị nhận tiền mặt, 43 chị nhận chuyển qua tài khoản. Mức hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính”, bà Trương Thị Bích Hiệp thông tin.
Dự án 8 gồm 4 gói hỗ trợ, riêng gói chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khoẻ trẻ em được triển khai tại 10 tỉnh là địa bàn có đông người dân tộc thiểu số và có tỷ lệ sinh con tại nhà cao hơn mức trung bình cả nước, trong đó có tỉnh Nghệ An.
Mục tiêu của gói hỗ trợ sinh đẻ an toàn cho phụ nữ dân tộc thiểu số là giảm thiểu tỷ lệ tử vong ở mẹ và trẻ em, hạn chế tai biến sản khoa và cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng. Chương trình cũng thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện khả năng tiếp cận y tế tại vùng sâu vùng xa.
Thông tư số 55/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định các khoản hỗ trợ đối với phụ nữ người dân tộc thiểu số thuộc các địa bàn thụ hưởng gói hỗ trợ sinh đẻ an toàn:
Hỗ trợ 100.000 đồng/người/lần chi phí đi lại cho bà mẹ khi đến khám thai tại cơ sở y tế, không quá 4 lần trong suốt thai kỳ.
Hỗ trợ 100.000 đồng/người chi phí đi lại cho bà mẹ và 1 người nhà chăm sóc khi đến sinh con tại cơ sở y tế.
Hỗ trợ 500.000 đồng/gói/mẹ gói vật tư chăm sóc khi sinh. Trường hợp sinh từ 2 em bé trở lên thì được hỗ trợ thêm từ em bé thứ hai là 300.000 đồng/gói/em bé.
Hỗ trợ 50.000 đồng/ngày/người tiền ăn cho bà mẹ và người chăm sóc (tối đa 3 ngày đối với sinh thường và 5 ngày đối với sinh mổ).
Hỗ trợ 1,2 triệu đồng lương thực, dinh dưỡng cho bà mẹ nuôi con bú trong 6 tháng đầu sau sinh.