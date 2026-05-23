Phụ nữ dân tộc thiểu số được nhận tiền hỗ trợ sau khi sinh con

Theo thông báo của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quỳ Hợp, chị Lô Thị Thương (SN 1998) gửi cậu con trai 7 tháng tuổi nhờ người thân trông giúp để đi nhận hỗ trợ. Sau khi hoàn tất thủ tục cần thiết, tài khoản ngân hàng của chị Thương được chuyển 2.150.000 đồng.

“Khoản hỗ trợ tuy không quá lớn nhưng là sự quan tâm rất thiết thực, giúp những người mẹ như tôi cảm thấy được sẻ chia và động viên rất nhiều. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự quan tâm của nhà nước dành cho những bà mẹ là phụ nữ dân tộc thiểu số như chúng tôi”, chị Thương chia sẻ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳ Hợp chi trả gói hỗ trợ sinh đẻ an toàn cho các bà mẹ là người dân tộc thiểu số trên địa bàn (Ảnh: B. Hiệp).

Người mẹ trẻ tâm sự sẽ dùng một phần tiền hỗ trợ này mua bỉm sữa, quần áo và một số đồ chơi cho con. Chị cũng trích một phần từ khoản hỗ trợ để chia sẻ đến các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để lan tỏa ý nghĩa của chính sách nhân văn này.

Bà Trương Thị Bích Hiệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳ Hợp, cho biết đây là khoản hỗ trợ theo Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (Dự án 8) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Xã Quỳ Hợp là một trong những địa phương thực hiện chi trả sớm khoản hỗ trợ này kể từ khi thực hiện chính quyền 2 cấp. “Có 56 phụ nữ là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số trên địa bàn được nhận chế độ từ chương trình hỗ trợ này, trong đó có 13 chị nhận tiền mặt, 43 chị nhận chuyển qua tài khoản. Mức hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính”, bà Trương Thị Bích Hiệp thông tin.

56 phụ nữ là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số trên địa bàn xã Quỳ Hợp được nhận hỗ trợ (Ảnh: B. Hiệp).

Dự án 8 gồm 4 gói hỗ trợ, riêng gói chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khoẻ trẻ em được triển khai tại 10 tỉnh là địa bàn có đông người dân tộc thiểu số và có tỷ lệ sinh con tại nhà cao hơn mức trung bình cả nước, trong đó có tỉnh Nghệ An.

Mục tiêu của gói hỗ trợ sinh đẻ an toàn cho phụ nữ dân tộc thiểu số là giảm thiểu tỷ lệ tử vong ở mẹ và trẻ em, hạn chế tai biến sản khoa và cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng. Chương trình cũng thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện khả năng tiếp cận y tế tại vùng sâu vùng xa.