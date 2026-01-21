Hài cốt liệt sỹ kèm giấy ghi tên Nguyễn Minh Thuận: Có 9 liệt sỹ trùng tên

Ngày 21/1, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho biết qua rà soát bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 9 liệt sỹ tên Nguyễn Minh Thuận, trùng với thông tin ghi trên mảnh giấy kèm theo hài cốt liệt sỹ vừa được quy tập tại Quảng Trị.

Các tỉnh, thành có liệt sỹ tên Nguyễn Minh Thuận, gồm: Hưng Yên, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Quảng Trị, Ninh Bình, Hà Tĩnh, TPHCM và Cần Thơ.

Di vật liệt sỹ được tìm thấy (Ảnh: Đội 584 Quảng Trị).

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh thông tin liên quan với kỳ vọng sớm làm rõ danh tính hài cốt liệt sỹ vừa được tìm thấy.

Như Dân trí đã thông tin, từ ngày 9 đến 20/1, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội 584), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phát hiện và cất bốc được 5 hài cốt liệt sỹ tại thôn Trại Cá, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Vị trí tìm thấy các hài cốt liệt sỹ nằm trong rừng tràm của người dân, kèm nhiều di vật như dao, dây thắt lưng, hộp tiếp đạn, đồng hồ đeo tay... Đặc biệt có mảnh giấy ghi rõ tên “Nguyễn Minh Thuận".

Di vật có tên là cơ sở giúp các cơ quan chức năng đẩy nhanh quá trình xác minh danh tính, sớm báo tin cho gia đình và thân nhân các liệt sỹ.

Mảnh giấy ghi tên Nguyễn Minh Thuận được tìm thấy (Ảnh: Đội 584 Quảng Trị).

Tại Quảng Trị, những ngày cuối năm 2025, đầu 2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 cũng cất bốc được 5 hài cốt liệt sỹ tại thôn Tà Rùng và thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt các liệt sỹ đang được quàn tại Nghĩa trang liệt sỹ Hướng Hóa, xã Khe Sanh. Công tác tìm kiếm tiếp tục được cơ quan chức năng triển khai.