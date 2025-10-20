10 người làm thủ tục mà số thứ tự đến 42: Phường đổi cách lấy số

Ông Phan Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, cho biết sau khi có phản ánh về bất cập trong quá trình lấy số thứ tự làm thủ tục hành chính, phường đã rà soát, điều chỉnh quy trình bấm số thứ tự.

Theo ông Đại, trước đây máy bấm số thứ tự được cài đặt chung cho tất cả lĩnh vực, nên dù người dân đến cùng thời điểm nhưng làm thủ tục khác nhau vẫn phải chờ chung một hàng.

Phiếu lấy số thứ tự tại phường Liên Chiểu đã được thay đổi theo phương thức mới (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Đại nhận định, cách vận hành này đôi khi gây hiểu nhầm hoặc khiến người dân cảm thấy chưa hợp lý, nhất là khi có trường hợp một người lấy nhiều số giúp người khác.

“Sau khi tiếp nhận phản ánh từ báo chí và người dân, phường đã rà soát, điều chỉnh lại quy trình. Hiện việc bấm số được tách riêng theo từng lĩnh vực, chỉ người đến trực tiếp mới được lấy số, không còn tình trạng nhờ bấm hộ hay lấy nhiều số cùng lúc”, ông Đại nói.

Ông Đại cho biết thêm, vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều, trung tâm bố trí cán bộ túc trực tại máy bấm số để hướng dẫn, giám sát, bảo đảm mỗi người chỉ được lấy một số. Người có hồ sơ thực tế cần giải quyết mới được cấp số thứ tự.

Trung tâm cũng lắp đặt màn hình hiển thị số thứ tự rõ ràng tại khu vực giao dịch để người dân dễ theo dõi, tránh nhầm lẫn.

Máy lấy số thứ tự tại phường Liên Chiểu (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Đại cho hay, hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Liên Chiểu có 7 ô giao dịch, tiếp nhận trung bình hơn 100 hồ sơ mỗi ngày, trong đó lĩnh vực đất đai chiếm tỷ lệ lớn.

Tuy nhiên, đơn vị chỉ có 4 công chức biên chế chính thức nên khối lượng công việc khá áp lực. Phường phải bố trí thêm cán bộ kiêm nhiệm từ các bộ phận khác để hỗ trợ phục vụ người dân.

“Việc thiếu nhân sự là khó khăn chung, nhưng chúng tôi luôn nỗ lực bảo đảm tiến độ và chất lượng phục vụ. Khi có phản ánh, phường đều lắng nghe và điều chỉnh kịp thời để phục vụ người dân tốt hơn”, ông Đại khẳng định.

Trước đó, Dân trí đã phản ánh tình trạng người dân đến làm thủ tục đăng ký đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Liên Chiểu, dù chỉ khoảng 10 người có mặt nhưng máy đã bấm ra đến số thứ tự 42. Người dân nghi ngờ có tình trạng “bấm số ảo” để giữ chỗ.

Theo UBND phường Liên Chiểu, việc cấp số thứ tự được thực hiện hoàn toàn tự động, công dân sẽ tự bấm số tại máy để chờ giao dịch.

Người dân bốc số thứ tự để chờ làm thủ tục hành chính (Ảnh: A Núi).

Đối với phản ánh “10 người có mặt nhưng số thứ tự lại đến 42”, UBND phường cho biết, vì số thứ tự cấu hình trên máy bấm số là cho tất cả 7 ô tiếp nhận tại trung tâm. Việc bấm đến số 42 có thể do một số người dân bấm nhầm hoặc thao tác kiểm tra trước đó, khiến số thứ tự trên hệ thống tăng lên.

UBND phường Liên Chiểu khẳng định, việc số thứ tự tăng lên không đồng nghĩa có người can thiệp, bấm số ảo để giữ chỗ khi làm thủ tục hành chính.

Phường Liên Chiểu nằm ở khu vực Tây Bắc thành phố Đà Nẵng. Theo báo cáo mới đây của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, phường Liên Chiểu là một trong những địa phương đang thiếu cán bộ so với khối lượng công việc thực tế.