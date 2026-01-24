Lao động nữ sinh năm 1979 đến khi nào được hưởng lương hưu?

Gửi câu hỏi đến cơ quan bảo hiểm xã hội, bà N.H. cho biết mình sinh tháng 3/1979, tháng 4/2025 đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Bà H. hỏi, bà phải đóng tối thiểu bao nhiêu năm mới được hưởng lương hưu? Bao nhiêu tuổi thì bà được hưởng lương hưu?

Nếu đến tuổi hưởng lương hưu mà bà H. vẫn chưa đóng đủ số năm BHXH tự nguyện thì bà có thể đóng 1 lần hết cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu có được không? Cách tính lương hưu đối với trường hợp của bà như thế nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, về điều kiện hưởng lương hưu, tại Điều 98 Luật BHXH năm 2024 quy định, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên.

Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định, kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Về việc đóng một lần cho thời gian đóng BHXH còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu, khoản 1 Điều 7 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện quy định, người tham gia BHXH tự nguyện đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) thì được đóng BHXH một lần cho đủ 15 năm để hưởng lương hưu.

Hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (Ảnh: BHXH VN).

Khoản 1 Điều 99 Luật BHXH năm 2024 quy định mức lương hưu hằng tháng của đối tượng đủ điều kiện quy định tại Điều 98 của Luật này được tính như sau:

Đối với lao động nữ bằng 45% mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng BHXH quy định tại Điều 104 của Luật này tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%;

Đối với lao động nam bằng 45% mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng BHXH quy định tại Điều 104 của Luật này tương ứng 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng BHXH quy định tại Điều 104 của Luật này tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp là lao động nữ sinh tháng 3/1979 thì đến tháng 3/2039 đủ 60 tuổi (đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu), thời gian tham gia BHXH tự nguyện liên tục từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2039 là 14 năm chưa đủ số năm đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí.

Theo đó, tại tháng 3/2039, lao động nữ được lựa chọn phương thức đóng một lần cho thời gian đóng BHXH còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 36 Luật BHXH năm 2024.