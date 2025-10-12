10 người có mặt làm thủ tục hành chính nhưng bấm số thứ tự đến 42

Ngày 11/10, UBND phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng có văn bản phản hồi ý kiến công dân về tình trạng giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai tại Trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn.

Theo phản ánh, khi người dân đến làm thủ tục đăng ký đất đai, dù chỉ có khoảng 10 người chờ tại Trung tâm nhưng thứ tự trên hệ thống đã lên đến số 42. Người dân thắc mắc về việc cấp số tự động như vậy.

Người dân bốc số thứ tự để chờ làm thủ tục hành chính (Ảnh: A Núi).

Ngoài ra, người dân cũng phản ánh việc chỉ có một cán bộ tiếp nhận hồ sơ ở quầy đất đai, khiến thời gian chờ đợi kéo dài.

Theo UBND phường Liên Chiểu, việc cấp số thứ tự được thực hiện hoàn toàn tự động, công dân sẽ tự bấm số tại máy để chờ giao dịch.

Đối với phản ánh “10 người có mặt nhưng số thứ tự lại đến 42”, UBND phường cho biết, lúc 7h45 ngày 26/9, công dân đến bấm số 42 là đúng vì số thứ tự cấu hình trên máy bấm số là cho tất cả 7 ô tiếp nhận tại trung tâm phục vụ hành chính công.

Việc bấm đến số 42 có thể do một số người dân bấm nhầm hoặc thao tác kiểm tra trước đó, khiến số thứ tự trên hệ thống tăng lên.

UBND phường Liên Chiểu khẳng định, việc số thứ tự tăng lên không đồng nghĩa có người can thiệp, bấm số ảo để giữ chỗ khi làm thủ tục hành chính.

Về phản ánh thiếu cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại quầy đất đai, UBND phường Liên Chiểu cho biết, đã yêu cầu Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực V bố trí thêm nhân lực để tiếp nhận hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân.