Quy định mới việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi học thạc sĩ, tiến sĩ

Ủy ban nhân dân (UBND) TP Hà Nội vừa ban hành quy định về quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác, áp dụng thống nhất trên toàn thành phố.

Một nội dung đáng chú ý của quy định là việc cử cán bộ, công chức đi đào tạo sau đại học, bao gồm trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và ở nước ngoài.

Theo quy định, công tác đào tạo sau đại học phải gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch cán bộ và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

Các ngành, lĩnh vực đào tạo phải phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và nằm trong danh mục ưu tiên được phê duyệt theo từng năm hoặc từng giai đoạn.

(Ảnh: Trung Kiên).

Phân cấp rõ thẩm quyền cử đi học

Quy định nêu rõ trách nhiệm và thẩm quyền của từng cấp trong việc quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi học thạc sĩ, tiến sĩ. Chủ tịch UBND thành phố quyết định danh mục ngành, lĩnh vực ưu tiên đào tạo; đồng thời quyết định việc cử và gia hạn thời gian học tập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đi đào tạo sau đại học trong và ngoài nước, sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Sở Nội vụ giữ vai trò đầu mối, tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, tổng hợp chỉ tiêu, thẩm định nhu cầu và theo dõi kết quả đào tạo sau đại học của cán bộ, công chức, viên chức.

Trên cơ sở phân cấp, giám đốc các sở, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và chủ tịch UBND cấp xã được quyết định cử công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học trong nước hoặc ở nước ngoài theo thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm về hồ sơ và kết quả đào tạo.

Điều kiện, hồ sơ và trách nhiệm sau đào tạo

Việc cử cán bộ, công chức đi học thạc sĩ, tiến sĩ phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng. Một trong những yêu cầu quan trọng là kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm phải đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 2 năm liên tiếp trước thời điểm được cử đi học.

Hồ sơ cử đi đào tạo sau đại học được quy định chi tiết, bao gồm văn bản đề nghị của cơ quan quản lý, đơn đăng ký đi học, quyết định tuyển dụng, các văn bằng liên quan, thông báo trúng tuyển và cam kết phục vụ sau đào tạo trong trường hợp sử dụng ngân sách nhà nước. Cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức được cử đi học chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ.

Quy định cũng làm rõ nghĩa vụ đền bù chi phí đào tạo đối với trường hợp vi phạm cam kết sau đào tạo, áp dụng theo các nghị định của Chính phủ. Thời gian học tập được tính vào thời gian công tác liên tục; kết quả đào tạo là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng và xét thi đua, khen thưởng.

Ngoài ra, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau khi được bổ nhiệm phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước trong thời hạn 12 tháng.