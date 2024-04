4 hot girl ngoại quốc từng "gây sốt" ở Việt Nam giờ ra sao?

Sau nhiều năm nổi tiếng, Celine Farach đã kết hôn và được chồng yêu chiều. Lily Maymac vẫn có gu thời trang ấn tượng. Chương Trạch Thiên trở thành nữ tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc. Trong khi đó, Nene vừa vướng tin đồn hẹn hò nam diễn viên nổi tiếng Thái Lan.

Celine Farach

Celine Farach (SN 1997) được mệnh danh là "cô gái xinh nhất mạng xã hội" nhờ các video khoe vóc dáng gợi cảm vào năm 2016. Thời điểm đó, hot girl Mỹ thu hút lượng fan (người hâm mộ) đông đảo ở Việt Nam và Thái Lan.

Tháng 4/2017, Celine đến Việt Nam biểu diễn với vai trò ca sĩ trong một sự kiện ở Vũng Tàu. Phần lớn giới trẻ dành lời khen ngợi và nhận xét cô xinh đẹp hơn ảnh đăng trên mạng xã hội. Nữ người mẫu cũng để lại ấn tượng về tính cách thân thiện, dễ mến (Ảnh: @celinefarach).

Cùng năm 2017, Celine bất ngờ ra mắt MV (video ca nhạc) và được cho là có định hướng trở thành ca sĩ. Tuy nhiên sau đó, cô chỉ ra thêm hai sản phẩm âm nhạc và dừng hoạt động liên quan tới ca hát từ năm 2018.

Tháng 10/2022, Celine kết hôn với Cameron Uranick - quản lý dự án tại một công ty có trụ sở ở Miami, Mỹ - sau khoảng 6 năm hẹn hò. Cả hai cùng nhau đi du lịch, nghỉ dưỡng ở nhiều nơi. Anh chàng Cameron Uranick cũng yêu chiều vợ và thường xuyên khoe ảnh cô tại trang cá nhân.

Celine hiện vẫn sinh sống tại Miami và chủ yếu hoạt động trong vai trò người mẫu. Ở tuổi 27, hot girl Mỹ vẫn khiến dân mạng trầm trồ bởi những bức ảnh khoe thân hình chuẩn, gương mặt hút hồn trên Instagram có 1,1 triệu lượt theo dõi (Ảnh: @celinefarach).

Lily Maymac

Lily Maymac (tên thật Lily Macapinlac, SN 1994) là người mẫu Philippines đang sinh sống tại Sydney, Úc. Năm 2015, cô bắt đầu được chú ý khi đăng tải các video dạy trang điểm và giới thiệu mỹ phẩm.

Lily nổi tiếng với biệt danh "hot girl hạt tiêu" hay "hot girl môi tều" nhờ có gương mặt như búp bê, đôi môi dày và thân hình nhỏ nhắn nhưng gợi cảm. Gu thời trang sành điệu của cô nàng cũng nhận về nhiều lời khen ngợi, giúp cô được các nhãn hàng săn đón (Ảnh: @lilymaymac).

Lily từng được mệnh danh là "bông hồng lai" của châu Á bởi nhiều dân mạng tin rằng, cô mang hai dòng máu Philippines - Úc. Tuy nhiên, mẹ của Lily - bà Elsie Macapinlac - cho biết, con gái 100% gốc Philippines.

Năm 2017, Lily cũng khốn đốn khi vướng lùm xùm sính ngoại và kỳ thị đàn ông châu Á. Sau đó, hot girl sinh năm 1994 phải lên tiếng xin lỗi vì những phát ngôn bồng bột trong quá khứ.

Đầu năm 2018, Lily Maymac từng tới TPHCM tham dự một sự kiện mỹ phẩm và được fan Việt chào đón. Hiện tại, cô vẫn có sức hút nhất định với 3,5 lượt theo dõi trên Instagram. Tại đây, "hot girl môi tều" thường xuyên đăng tải hình ảnh về cuộc sống sang chảnh nhiều người mơ ước.

Lily vẫn giữ phong độ về gu thời trang và là đối tác quen thuộc của các thương hiệu đắt đỏ như Louis Vuitton, Dior, Fendi, Miu Miu. Bên cạnh đó, cô cũng quảng cáo cho nhiều hãng mỹ phẩm, xe hơi.

Ngoài thời trang và làm đẹp, Lily còn đam mê xê dịch. Cô nàng thường xuyên đi du lịch nhiều nơi trên thế giới (Ảnh: @lilymaymac).

Chương Trạch Thiên

Năm 2009, Chương Trạch Thiên (SN 1993) "gây sốt" trên nhiều diễn đàn mạng châu Á nhờ hình ảnh cầm cốc trà sữa trong lớp học được chia sẻ rộng rãi. Sở hữu nét đẹp ngọt ngào và thuần khiết, cô gắn với các biệt danh "hot girl trà sữa" hay "em gái trà sữa".

Chương Trạch Thiên xuất thân là tiểu thư con nhà giàu ở Nam Kinh (Trung Quốc) nhưng sống rất giản dị. Cha mẹ sớm ly hôn, cô ở với bố. Cô nàng được đầu tư giáo dục từ nhỏ và tiếp xúc với nhiều bộ môn nghệ thuật như múa, hội họa, thể dục nhịp điệu... (Ảnh: @zetianzzz).

Năm 2011, Chương Trạch Thiên khiến nhiều người nể phục khi được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa - ngôi trường danh tiếng hàng đầu Trung Quốc. Cô tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong video quảng bá cho Thế vận hội Trẻ Mùa hè 2014 tại Nam Kinh.

Tuy nhiên, khi được đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu mời đóng phim, người đẹp sinh năm 1993 khéo léo từ chối vì muốn tập trung học tập.

Trong thời gian tham gia chương trình trao đổi sinh viên ở Đại học Barnard (Mỹ), Chương Trạch Thiên gặp doanh nhân Lưu Cường Đông (SN 1974) - người đồng sáng lập trang thương mại điện tử JD.com. Bất chấp những lời dị nghị về chuyện tình chênh 19 tuổi, sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 10/2015 và đón con đầu lòng 6 tháng sau đó.

Sau khi kết hôn với tỷ phú công nghệ, Chương Trạch Thiên tham gia hoạt động kinh doanh, giữ vai trò điều hành mảng thời trang xa xỉ ở công ty do chồng sáng lập. Năm 2017, ở tuổi 24, cô trở thành nữ tỷ phú trẻ nhất trong danh sách "500 người giàu nhất Trung Quốc" do tạp chí New Fortune công bố.

Đang được ngưỡng mộ vì có cuộc sống viên mãn và giàu có, năm 2018, Chương Trạch Thiên trở thành cô vợ đáng thương trong mắt nhiều người khi Lưu Cường Đông vướng bê bối tấn công tình dục một du học sinh ở Mỹ. Dù chịu nhiều sự công kích, cô vẫn ở bên, tha thứ cho chồng.

Một năm sau, Chương Trạch Thiên bắt đầu chương trình thạc sĩ tại Judge Business School Cambridge - trường kinh doanh sau đại học của Đại học Cambridge. Cô sinh con thứ hai vào năm 2023.

Ở tuổi 31, Chương Trạch Thiên sống kín tiếng, tham dự nhiều sự kiện của giới thượng lưu cùng chồng, tập trung kinh doanh và nuôi dạy con cái. Từ hot girl nổi tiếng trên mạng đến doanh nhân thành đạt, cô luôn giữ được thần thái xinh đẹp, trẻ trung. Theo thống kê công bố hồi tháng 1/2024 của hãng Hurun, Chương Trạch Thiên đang nắm khối tài sản 8,4 tỷ USD (Ảnh: @zetianzzz).

Nene

Nene (tên thật Pornnppan Pornpenpipat, SN 1997) là hot girl Thái Lan được yêu thích ở Việt Nam khi cover (hát lại) các bài hát Việt nổi tiếng như Lý cây bông, Em gái mưa, Anh cứ đi đi... thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Năm 2018, Nene gây chú ý khi tham gia bộ phim Lật mặt: 3 chàng khuyết do Lý Hải làm đạo diễn. Để góp mặt trong dự án, cô học tiếng Việt trong khoảng hai tháng (Ảnh: @nenevader).

Nene chuyển hướng sang thị trường giải trí Trung Quốc vào năm 2020 khi tham gia chương trình Sáng Tạo Doanh 3. Vượt qua nhiều thí sinh, cô chính thức ra mắt trong nhóm nhạc BONBON GIRL 303 với thành tích đáng chú ý.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, khả năng nói tiếng Anh lưu loát và ca hát tốt, Nene chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Bên cạnh đó, gu thời trang trẻ trung, khoe được vóc dáng thon gọn của cô nàng cũng nhận về nhiều lời khen.

Ở thời điểm hiện tại, Nene chủ yếu hoạt động nghệ thuật tại quê nhà Thái Lan. Người đẹp sinh năm 1997 tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân sau thời gian dài tìm kiếm cơ hội tỏa sáng tại thị trường tỷ dân Trung Quốc.

Mới đây, dân mạng vô tình chụp được cảnh Nene và nam diễn viên nổi tiếng Bright nắm tay nhau du lịch Nhật Bản. Tin đồn cặp đôi hẹn hò lập tức nổ ra, được bàn luận rộng rãi. Bright sinh năm 1997, có bố là người Thái lai Mỹ, mẹ mang hai dòng máu Thái - Trung. Anh hiện là một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất xứ chùa vàng.

Cả hai từng hợp tác trong loạt phim 2gether: The Series vào năm 2020 và được đồn đoán nảy sinh tình cảm từ thời gian này (Ảnh: @nenevader).