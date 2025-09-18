Xác định những nhóm lao động được làm 8h/ngày, hưởng 300% lương dịp lễ tết

Bộ Nội vụ vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm.

Theo đó, dự thảo nghị định của Bộ Nội vụ nêu rõ người lao động tham gia việc làm công sẽ làm không quá 8 giờ trong một ngày, mỗi tuần được nghỉ ít nhất một ngày.

Trường hợp đặc thù do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì được nghỉ bình quân một tháng ít nhất 4 ngày. Trường hợp phải làm thêm giờ thì tổng số giờ làm việc và số giờ làm thêm không vượt quá 12 giờ trong một ngày.

Người lao động làm thêm vào ngày thường được hưởng ít nhất bằng 150% tiền lương; vào ngày nghỉ hằng tuần ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, tết ít nhất bằng 300%.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thực hiện chính sách việc làm công, bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh thông báo cho UBND xã nơi có chương trình, dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện; chất lượng, tiến độ công việc cần đạt được và nhu cầu sử dụng lao động tham gia thực hiện chính sách việc làm công.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm đề xuất sửa đổi, bổ sung các thủ tục: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm; cho vay hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên, thủ tục hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các thông tin sẵn có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, Bộ cũng đề xuất giảm bớt một số giấy tờ không cần thiết nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tiếp cận và hưởng các chính sách hỗ trợ tạo việc làm.

Dự thảo nghị định còn đề xuất phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương trong việc thực hiện thủ tục hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.