Khoản vay tạo việc làm có thể tới 200 triệu với cá nhân, 10 tỷ đồng với DN

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm. Dự thảo Nghị định cho Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng.

Theo dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ đề xuất nâng mức vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với người lao động lên 200 triệu đồng; mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh lên 10 tỷ đồng.

Đồng thời, dự thảo nghị định cũng bổ sung nguyên tắc đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, người lao động vay vốn theo các dự án hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng khác nhau tại Ngân hàng Chính sách xã hội thì tổng dư nợ các dự án của cơ sở sản xuất, kinh doanh; người lao động không vượt quá mức vay tối đa nêu trên.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định cũng sửa đổi quy định về thời hạn vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm để phù hợp với thực tiễn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. Bộ Nội vụ cũng đề xuất bỏ quy định căn cứ vào chu kỳ sản xuất, kinh doanh để thoả thuận với khách hàng vay vốn về thời hạn vay vốn cụ thể.

Dự thảo cũng thể hiện việc sửa đổi lãi suất hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với đối tượng nói chung bằng 125% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định, bằng lãi suất cho vay đối với hộ mới thoát nghèo và lãi suất hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với các đối tượng ưu đãi về lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất sửa đổi quy định về mức vay tối đa để phù hợp với quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bổ sung quy định về mức vay cụ thể đối với vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Lãi suất hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được đề xuất bằng 125% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo bằng lãi suất cho vay đối với hộ mới thoát nghèo, lãi suất đối với các đối tượng ưu đãi về lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Trước đây, lãi suất cho vay hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, áp dụng chung cho các đối tượng: Người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng...

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề xuất nâng mức vay phải bảo đảm tiền vay đối với vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lên trên 200 triệu đồng để phù hợp với quy định về việc nâng mức vay của người lao động.

Bộ Nội vụ đề xuất nâng mức vay hỗ trợ tạo việc làm (Ảnh minh họa: Quốc Triều).

Theo Luật Việc làm năm 2013, mức vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm còn thấp, tối đa 100 triệu đồng/người lao động, 2 tỷ đồng/dự án cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Theo Bộ Nội vụ, mức này chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo việc làm đặc biệt trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, chi phí đầu vào tăng cao.

Bên cạnh đó, quỹ quốc gia về việc làm cũng chưa được bổ sung nguồn vốn để cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thực tế vẫn còn một số doanh nghiệp tuyển dụng lao động chưa đúng với quy định, hoặc tuyển dụng lao động không phù hợp với công việc, dẫn đến việc người lao động đã vay vốn tại ngân hàng, nhưng không đi được hoặc người lao động không đáp ứng được công việc phải về nước trước hạn...

Mức "nới trần" khoản vay hỗ trợ tạo việc làm theo dự thảo Nghị định mới được đánh giá là đột phá, tăng gấp đôi đối với cá nhân, gấp 5 lần đối với doanh nghiệp.