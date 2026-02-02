Tuyển lao động đi Hàn Quốc làm nông nghiệp

Ngày 2/2, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết vừa có kế hoạch phối hợp thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc thời vụ tại thành phố Icheon (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của 2 nước.

Đối tượng tuyển dụng là người lao động ở Cà Mau (nam, nữ) tuổi từ 25 đến dưới 45, đáp ứng một số điều kiện về thể trạng, sức khỏe, nhân thân theo quy định.

Cà Mau ưu tiên tuyển chọn lao động có khả năng giao tiếp tiếng Hàn tốt, có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm nông nghiệp, thuộc diện chính sách (hộ nghèo, cận nghèo; thân nhân người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số; hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn), lao động tuân thủ lịch hồi hương sau khi kết thúc hợp đồng.

Mỗi năm tỉnh sẽ xét tuyển khoảng 100 lao động (số lượng cụ thể do nhu cầu theo đợt của phía Hàn Quốc) làm ở lĩnh vực nông nghiệp như quản lý cây trồng, trồng trọt và thu hoạch, đóng gói,...

Thời hạn hợp đồng tối thiểu 5-8 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Hàn Quốc. Tuy nhiên, thời gian làm việc có thể thay đổi tùy theo nội dung công việc và hướng dẫn của Bộ Tư pháp Hàn Quốc.

Người lao động làm việc 7-8 giờ/ngày, với mức thu nhập lương tối thiểu theo giờ được quy định tại Hàn Quốc năm 2026 là 10.320 won/giờ (khoảng 187.560 đồng/giờ, tương đương mỗi ngày 1,3-1,5 triệu đồng).

Ngoài ra, lao động có thể làm thêm giờ tối đa 2 giờ mỗi ngày tùy theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động (được trả lương làm thêm giờ gấp 1,5 lần mức lương tối thiểu mỗi giờ).

Sở Nội vụ cũng cho biết, ngoài lương, người lao động cũng được quan tâm hỗ trợ một số chế độ, quyền lợi khác trong thời gian lao động ở Hàn Quốc.

Theo Sở Nội vụ, tổng chi phí cho một người lao động đi làm việc thời vụ tại thành phố Icheon phải chi trả dao động từ 25 triệu đồng đến 38,3 triệu đồng. Số tiền này do người lao động tự chi trả trực tiếp cho các đơn vị mà người lao động sử dụng dịch vụ. Số tiền được dùng trả phí đào tạo tiếng Hàn, bồi dưỡng kiến thức cần thiết; hộ chiếu và visa; lý lịch tư pháp; khám sức khỏe; chi phí hành chính và bảo hiểm; phí quản lý, phỏng vấn (nếu có); các chi phí khác có liên quan.

Cà Mau cho biết, mục đích của kế hoạch này là tạo việc làm mới và nâng cao thu nhập cho người lao động; đồng thời tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận, học tập, nắm bắt phương pháp, công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp của Hàn Quốc để sau khi hoàn thành hợp đồng lao động trở về nước phục vụ trong ngành nông nghiệp tại địa phương và trong nước.

Cà Mau cũng xác định rõ, việc triển khai công tác đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại thành phố Icheon (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) phải được tổ chức một cách chặt chẽ, có trách nhiệm, chú trọng hiệu quả, đảm bảo về số lượng và chất lượng lao động tuyển chọn; không để tình trạng người lao động hết thời hạn hợp đồng trốn ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.