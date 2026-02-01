Trúng thưởng tiệc tất niên trên 10 triệu đồng vẫn phải đóng thuế

Mới đây, cơ quan thuế tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản hướng dẫn về chính sách thuế liên quan đến khoản thu nhập từ trúng thưởng của người lao động trong các dịp liên hoan, thi văn nghệ tất niên, tân niên do doanh nghiệp tổ chức.

Nam công nhân đứng trên sân khấu (thứ hai từ phải sang) là người trúng thưởng tại tiệc tất niên công ty ở TPHCM (Ảnh: NVCC).

Theo đó, nếu người lao động nhận được giải thưởng từ các chương trình này, phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng cho mỗi lần trúng thưởng sẽ thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN), theo quy định tại Điều 15 Thông tư 111.

Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi chi trả tiền thưởng cho người lao động.

Về phía doanh nghiệp, các khoản chi thưởng cho người lao động nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 320 của Chính phủ thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Tuy nhiên, nếu khoản chi mang tính phúc lợi trực tiếp cho người lao động vượt quá mức 1 tháng lương bình quân thực tế trong năm thì phần vượt này sẽ không được tính vào chi phí được trừ.

Cơ quan thuế cũng nêu rõ, thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng cho mỗi lần trúng thưởng, không phân biệt người lao động nhận tiền thưởng một hay nhiều lần.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế là thời điểm doanh nghiệp hoặc tổ chức chi trả tiền thưởng cho người trúng thưởng.

Hướng dẫn này nhằm giúp doanh nghiệp và người lao động hiểu rõ nghĩa vụ thuế liên quan đến các khoản thưởng dịp lễ, Tết, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.