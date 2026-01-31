Mùa cao điểm, thợ kiếm 70 triệu đồng/tháng, làm “không kịp thở”

Những ngày cận Tết, các cơ sở đúc chậu cảnh tại phường Hội An Tây, Đà Nẵng đang hoạt động hết công suất, tạo ra không khí làm việc hối hả để kịp đáp ứng nhu cầu thị trường.

Cơ sở của ông Nguyễn Kim Chung (49 tuổi) là một trong số đó. Khoảng sân nhỏ phía sau nhà ông Chung biến thành một xưởng sản xuất nhộn nhịp, nơi hàng trăm chậu cảnh với đủ mẫu mã, kích cỡ được xếp chồng, chờ đợi những công đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Thợ tỉ mỉ sơn từng chiếc chậu cảnh để kịp giao cho khách dịp cận Tết (Ảnh: Yến Nhi).

Theo ông Chung, dù xưởng hoạt động quanh năm, nhưng từ tháng 10 âm lịch, lượng đơn hàng tăng vọt, buộc cơ sở phải thuê thêm 4-5 nhân công để tập trung vào khâu sơn chậu.

Quy trình làm chậu đòi hỏi sự tỉ mỉ từ chà nhám bề mặt, sơn lót kiềm, sơn màu nền, đến kẻ hoa văn, họa tiết và cuối cùng là phủ lớp keo bóng để giữ màu, tăng độ bền.

“Quan trọng nhất vẫn là khâu pha tráng màu cho chuẩn, để nước sơn bám đều, không bị tróc hay ố”, ông Chung nhấn mạnh.

Chậu cảnh tại xưởng ông Chung đa dạng về kiểu dáng (tròn, lục giác, bát giác, chữ nhật, bầu dục) và hoa văn truyền thống như tùng, cúc, trúc, mai hay tứ linh, tượng trưng cho sự trường thọ, may mắn, mang đậm không khí Tết.

Chậu tròn vẫn là loại được ưa chuộng nhất, với giá 300.000-800.000 đồng/chậu, trong khi chậu bonsai hoặc cách điệu có giá trên 1 triệu đồng.

Những họa tiết trên chậu cảnh mang ý nghĩa may mắn, được ưa chuộng trong dịp Tết (Ảnh: Yến Nhi).

“Vụ Tết năm nay, cơ sở của tôi đã cung ứng hơn 1.000 chậu cảnh các loại. Sau khi trừ chi phí, thu nhập trong mùa cao điểm đạt 50-70 triệu đồng mỗi tháng”, ông Chung chia sẻ.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, chậu cảnh của ông Chung được khách hàng từ Gia Lai, Quảng Trị, Quảng Ngãi tin tưởng đặt mua.

Không xa xưởng ông Chung, cơ sở đúc chậu của anh Kim Phương (31 tuổi) cũng đang tất bật hoàn thiện các loại chậu đúc bằng xi măng để phục vụ thị trường sau Tết. Loại chậu này được các nhà vườn ưa chuộng nhờ độ bền cao, giá thành rẻ, phù hợp để nuôi cây giống.

“Từ giờ đến khoảng tháng 6 âm lịch năm sau, xưởng tập trung đúc và phơi chậu. Đây là khoảng thời gian thuận lợi để làm chậu, chuẩn bị sẵn nguồn hàng cho những tháng còn lại trong năm”, anh Phương cho biết.

Xưởng của anh duy trì 6 lao động thường xuyên, với thu nhập mỗi người khoảng 400.000 đồng/ngày. Gia đình ông Phương cũng vì vậy có thu nhập ổn định hơn 300 triệu đồng/năm.

Chậu mới cũng làm tăng giá trị cây quất (Ảnh: Yến Nhi).

Bên cạnh việc thay mới chậu, nhiều nhà vườn và điểm bán quất còn trang trí cây bằng nơ, dây mây, liễn chữ với các câu chúc Tết, nhằm tăng tính thẩm mỹ trước khi đưa ra thị trường.

Ông Mai Thanh Hùng, Chủ tịch Hội nông dân phường Hội An Tây, thông tin rằng trên địa bàn có khoảng 750 hộ trồng quất phục vụ thị trường Tết. Phần lớn các hộ tự trồng và tự đúc chậu để chủ động chi phí. Tuy nhiên, trước nhu cầu ngày càng tăng, nhiều hộ đã nâng cao tay nghề, cải tiến mẫu mã chậu để bán ra bên ngoài, tạo thêm nguồn thu nhập.

“Nhu cầu thay mới chậu trồng thường bắt đầu từ tháng 10 âm lịch và kéo dài đến sau Tết, khiến hoạt động làm chậu cảnh trở nên sôi động vào thời điểm cuối năm”, ông Hùng nói thêm.

Yến Nhi