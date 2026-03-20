Tuyển 100 lao động đi Hàn Quốc làm nông nghiệp, phỏng vấn ngay

Ngày 20/3, thông tin từ Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau, tỉnh đang tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn lao động đăng ký đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong năm 2026.

Cụ thể, tỉnh sẽ tuyển chọn khoảng 50-100 lao động nam, nữ tuổi từ 25 đến 45; có kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp (từ 5 năm trở lên).

Cà Mau ưu tiên tuyển chọn lao động có khả năng giao tiếp tốt tiếng Hàn; lao động thuộc diện chính sách (hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn); lao động tuân thủ lịch hồi hương sau khi kết thúc hợp đồng.

Ngoài ra, lao động cũng phải đáp ứng một số điều kiện khác theo quy định. Tỉnh dự kiến phỏng vấn trực tiếp chọn lao động trong tháng 3 và tháng 4.

Lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài có đóng góp rất lớn đến sự phát triển quê hương (Ảnh: CTV).

Để triển khai chương trình này, Trung tâm dịch vụ việc làm Cà Mau đề nghị các địa phương tuyên truyền, thông tin đầy đủ đến người dân.

Cùng với đó quán triệt người lao động và thân nhân cam kết chấp hành nghiêm các quy định của chương trình, đặc biệt là cam kết trở về nước đúng thời hạn sau khi kết thúc hợp đồng; đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ và trung tâm quản lý chặt chẽ những lao động đã được chủ sử dụng lao động lựa chọn.

Cũng theo Trung tâm dịch vụ việc làm Cà Mau, Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm ký kết bảo lãnh người lao động của địa phương đi làm việc về nước đúng hạn, cũng như nếu để người lao động của địa phương bỏ trốn, không về nước đúng hạn.