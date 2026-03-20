Tài xế bị nhạc sĩ Minh Khang dọa đấm có hành động bất ngờ, đắc nhân tâm

Hành động đẹp giữa đêm dịp Tết

Những ngày qua, cuộc sống của anh Nguyễn Tiến Hùng (SN 1987, ngụ tại TPHCM) bị đảo lộn sau sự việc liên quan đến nhạc sĩ Minh Khang. Giữa những ồn ào và áp lực dư luận, điều nam tài xế mong mỏi nhất lúc này chỉ là được trở lại nhịp sống bình thường, tiếp tục công việc mưu sinh để chăm lo cho gia đình.

Trên trang cá nhân, anh Hùng chia sẻ sự xúc động trước tình cảm của cộng đồng: “Những ngày qua, nhiều anh chị em gần xa đã liên hệ hỏi thăm, động viên tôi. Tôi rất cảm động. Tuy nhiên, tôi hy vọng mọi chuyện không đi xa thêm nữa”.

Tài xế Tiến Hùng chở đôi vợ chồng đưa con đi bệnh viện dịp Tết (Clip: TikTok nhân vật).

Giữa lúc câu chuyện vẫn còn gây tranh luận, một đoạn clip ghi lại hành động đẹp của anh Hùng bất ngờ được lan truyền, gây xúc động. Trong clip, nam tài xế chở miễn phí, đưa một cặp vợ chồng trẻ ôm con nhỏ đi khám bệnh trong đêm mùng 5 Tết vừa qua.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nghĩa cử của anh. Một tài khoản viết: “Với tính cách này, tôi tin anh làm ở đâu cũng được trân trọng. Doanh nghiệp rất cần những người làm có đạo đức như vậy”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hùng chỉ cười xòa, cho rằng hành động của mình không có gì đặc biệt.

“Tôi nghĩ ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như tôi thôi”, anh nói.

Nam tài xế kể lại, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, anh làm việc toàn thời gian, không nghỉ ngày nào. Khoảng 20h30 tối 23/2 (tức mùng 5 Tết), anh nhận cuốc xe của một cặp vợ chồng với điểm đến là một bệnh viện tại TPHCM.

“Lúc đó tôi không quen biết họ. Chỉ gặp đúng một lần, cũng không hỏi kỹ về hoàn cảnh, chỉ biết họ đang cần đưa con đi khám bệnh”, anh Hùng nhớ lại.

Chuyến đi không hề dễ dàng khi cả tài xế lẫn hành khách đều không rõ đường đến bệnh viện. Ứng dụng định vị liên tục chỉ sai địa điểm, buộc anh phải vừa chạy vừa dò đường, mất nhiều thời gian hơn thường lệ. Suốt hành trình, câu chuyện giữa họ chỉ xoay quanh việc tìm đường, bởi không ai thực sự biết chính xác bệnh viện nằm ở đâu.

“Có lúc định vị chỉ sang chỗ khác, nên tôi phải linh hoạt tìm đường để đến đúng nơi”, anh nói.

Biết đôi vợ chồng cũng đang lo lắng, nôn nóng, anh Hùng không cảm thấy phiền hà mà ngược lại cố gắng trấn an họ.

Điều khiến anh Hùng day dứt nhất chính là hình ảnh cháu bé bị ốm. Bé chỉ khoảng 1-2 tuổi, đang chập chững tập đi. Thấy cháu lịm dần đi, nam tài xế không khỏi bồn chồn.

“Tôi vốn thích trẻ con. Bản thân cũng có con nhỏ nên nhìn cảnh đó tôi thấy rất xót xa. Nhìn bé còn nhỏ mà phải gấp rút đến bệnh viện trong đêm, tôi thương lắm”, anh chia sẻ.

Chuyến xe hôm đó có mức cước gần 200.000 đồng, không phải con số nhỏ đối với một tài xế chạy xe xuyên Tết. Thế nhưng, khi đến nơi, anh Hùng đã quyết định không nhận tiền.

“Lúc đó tôi không nghĩ đến tiền bạc. Điều quan trọng nhất là làm sao để cháu bé có thể đến bệnh viện nhanh nhất”, anh nói.

Anh kể thêm khi đón khách, thấy đôi vợ chồng bước ra từ một khu trọ, anh đoán có thể là gia đình công nhân. Vì vậy, anh quyết định miễn phí cuốc xe như một lời an ủi cho hai vị khách lạ mặt, xa quê trong dịp Tết.

Học cách sống lạc quan, tử tế

Dù công việc vất vả, thường trực những chuyến xe đêm trong dịp Tết, anh Hùng cho biết khoảnh khắc giúp được người khác mang đến cho anh niềm vui rất riêng.

Nam tài xế cũng chia sẻ đây không phải lần đầu anh hỗ trợ hành khách trong hoàn cảnh khó khăn. Với anh đó đơn giản chỉ là những hành động xuất phát từ sự đồng cảm.

“Thực ra, những việc như vậy với tôi là bình thường. Khi đã quyết định giúp, tôi không còn nghĩ đến chuyện mất bao nhiêu tiền nữa, chỉ thấy vui vì làm được điều gì đó có ích. Bản thân tôi vất vả mưu sinh nhưng còn người khác khó khăn hơn nhiều”, anh Hùng bộc bạch.

Làm tài xế công nghệ hơn 2 tháng, anh Hùng cho hay thường bắt đầu ca làm tự do từ 6h mỗi ngày, đến hơn 22h mới về đến nhà. Lắm lúc, anh còn tranh thủ chạy đến 2h ngày hôm sau để tăng thu nhập.

Công việc vất vả, song anh Tiến Hùng luôn tâm niệm cố gắng sống lạc quan, đối xử tử tế với hành khách mà anh tiếp xúc. Thỉnh thoảng có hành khách say xỉn, lớn tiếng lăng mạ, làm khó, thậm chí nôn ói lên xe, anh Hùng cũng lặng lẽ chấp nhận, tự mang xe đi vệ sinh.

"Nghề nào cũng có nỗi vất vả riêng, mưu sinh thì đôi lúc phải vượt khó khăn trong nghề. Vậy nên tôi rất trân quý đồng tiền do chính sức lao động của mình kiếm được. Hiểu được cái khó của nghề, tôi mới yên tâm cống hiến, từ đó có thể giúp đỡ người thân và những người xung quanh", anh Hùng nói.