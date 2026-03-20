Người đàn ông 40 tuổi bỏ nghề luật sang nước ngoài làm nông

Từ văn phòng áp lực đến câu hỏi “mình có đang sống?”

Gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, cuộc sống của anh Quân gắn liền với văn bản luật, những cuộc họp kéo dài và áp lực cạnh tranh khốc liệt. Công việc mang lại thu nhập ổn định, nhưng không mang lại sự phù hợp.

Anh tự nhận mình không phải kiểu người của ngành luật - nơi đòi hỏi sự sắc sảo, quyết liệt và khả năng tranh luận đến cùng. “Tôi khá hiền và ít nói. Những môi trường nhiều ganh đua khiến tôi không thoải mái và thường chững lại so với đồng nghiệp”, anh nói.

Sự lệch pha giữa tính cách và công việc khiến anh dần mất động lực. Những ngày đi làm trở thành chuỗi lặp mệt mỏi, nơi anh thường xuyên tự hỏi: mình đang sống hay chỉ tồn tại qua ngày?.

Câu hỏi đó kéo dài trong nhiều năm, cho đến khi anh đứng trước ngưỡng cửa 40 - độ tuổi mà phần đông đã “an bài” với công việc và cuộc sống. Nhưng thay vì bám trụ, anh chọn rẽ hướng.

Anh Quân tại Ba Lan (Ảnh: NVCC).

Khoảng 5 năm trước, anh Quân từng dự định sang Canada học nghề, nhưng vì điều kiện tài chính và gia đình, kế hoạch phải tạm dừng. Lần này, anh quyết định không trì hoãn thêm.

“Tôi là người thích dịch chuyển và khám phá. Nếu không thử, có lẽ tôi sẽ luôn tiếc nuối”, anh chia sẻ.

Cuộc sống mới trên nông trại và cảm giác “được sống”

Tại Phần Lan, anh bắt đầu lại từ những công việc giản đơn nhất. Mùa hè, anh làm việc tại một nông trại dâu tây, dành khoảng 8 tiếng mỗi ngày cho việc trồng, chăm sóc và thu hoạch.

Ruộng dâu anh làm thời vụ vào mùa hè (Ảnh: NVCC).

Công việc tay chân, lặp đi lặp lại, nhưng với anh lại mang một cảm giác hoàn toàn khác so với văn phòng. Thu nhập khoảng 1.800 euro mỗi tháng - tương đương mức lương trước đây - nhưng giá trị nhận lại không chỉ nằm ở tiền bạc: “Nhìn thấy cây cỏ tự tay mình trồng được lớn lên là một cảm giác rất trong lành và thú vị. Khi làm việc với cây cối, đất đai, khi mồ hôi rơi xuống cánh đồng, tôi nhận thức được rõ ràng hơn về sự sống này”.

Anh kể về một buổi sáng, khi ông chủ chuẩn bị riêng cho anh một phần bánh socola như lời cảm ơn. “Ở một đất nước vốn kín đáo như Phần Lan, sự quan tâm nhỏ như vậy khiến tôi cảm thấy được ghi nhận”, anh nói.

Niềm vui cũng đến từ những điều giản dị: từng trái dâu chín mọng sau nhiều tháng chăm sóc, hay cảm giác kết thúc công việc vào 14h30 và hoàn toàn rảnh rang. Không còn những tin nhắn công việc ngoài giờ, không còn áp lực pháp lý đeo bám, anh có thời gian lái xe, đi bộ, ngắm cảnh và chăm sóc bản thân - những điều trước đây gần như xa xỉ.

Cuộc sống mới cho anh những cảm giác hạnh phúc chưa từng có trước đây (Ảnh: NVCC).

Sự thay đổi lớn nhất, theo anh, không nằm ở môi trường sống mà ở trạng thái tinh thần. Nếu trước đây, anh luôn trong trạng thái căng thẳng và dè chừng, thì hiện tại, anh cảm thấy nhẹ nhõm và chủ động hơn với cuộc sống.

“Tôi không còn mang công việc về nhà. Điều đó tưởng đơn giản nhưng trước đây rất khó có được”, anh nói.

Dù vậy, hành trình mới không hoàn toàn dễ dàng. Anh đang phải học lại từ đầu, trong đó có việc học tiếng Phần Lan - một trong những ngôn ngữ khó bậc nhất châu Âu. Anh cho biết muốn mở rộng thêm cơ hội cho bản thân ở đất nước khác thì phải hiểu ngôn ngữ: “Nếu lặp lại công việc hiện tại và không nỗ lực vươn lên, sau này chắc chắn tôi sẽ lặp lại chuỗi ngày nhàm chán như trước đây”.

Anh Quân tham gia lớp hội nhập tiếng Phần Lan (Ảnh: NCCC).

Từ 9h sáng đến gần 15h chiều, người đàn ông 40 tuổi ngồi trong lớp học hội nhập, tập phát âm, chia động từ, học những câu giao tiếp cơ bản như một người mới bắt đầu.

Sự lúng túng, chậm chạp là điều không tránh khỏi. Nhưng với anh Quân, đó là cái giá chấp nhận được cho một cuộc sống mà anh tin là “đáng sống hơn”.

“Tôi cảm giác mình đang thực sự được sống. Đó là cảm giác tôi tìm kiếm suốt nhiều năm”, anh nói.

Mai Duyên