Cựu phi công âm mưu sát hại đồng nghiệp cũ, nghi bất mãn "chia bè kết phái"

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nghi phạm mang họ Kim đã bị bắt giữ vào khoảng 20h ngày 17/3 tại TP Ulsan (Hàn Quốc). Đối tượng bị tình nghi sát hại một cơ trưởng 56 tuổi sống tại tầng 9 của một chung cư ở quận Busanjin, TP Busan vào rạng sáng cùng ngày.

Kim từng là cơ phó, làm việc tại cùng hãng hàng không với nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, người này thừa nhận hành vi gây án, đồng thời khai đã lên kế hoạch trong suốt 3 năm, nhắm tới tổng cộng 4 đồng nghiệp cũ. Nghi phạm cho rằng những người này là nguyên nhân khiến mình mất việc cách đây 2 năm.

Nhà chức trách nhận định đây không phải là hành vi bộc phát mà là vụ án có sự chuẩn bị và tính toán từ trước. Trước khi gây án, nghi phạm bị cáo buộc đã tấn công một đồng nghiệp khác tại TP Goyang (tỉnh Gyeonggi) bằng cách siết cổ, tuy nhiên nạn nhân may mắn sống sót.

Sau đó, Kim tiếp tục di chuyển đến TP Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang) nhằm tìm kiếm một mục tiêu khác, song không thể tiếp cận do người này đang được cảnh sát bảo vệ. Sau vụ việc, 8 phi công từng có liên hệ với nghi phạm đã chủ động liên lạc với cơ quan chức năng và yêu cầu được bảo vệ.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ án với các cáo buộc giết người và giết người chưa thành, đồng thời tiến hành các thủ tục xin lệnh bắt giữ chính thức. Bên cạnh đó, khả năng trưng cầu giám định tâm lý đối với nghi phạm cũng đang được xem xét.

Theo cảnh sát và các nguồn tin trong ngành hàng không, trong thời gian còn làm việc tại một hãng hàng không thương mại, nghi phạm nhiều lần không vượt qua kỳ thi thăng chức cơ trưởng. Giai đoạn này, người này được cho là đã phát sinh mâu thuẫn với một số đồng nghiệp. Đến năm 2024, sau khi có dấu hiệu bất ổn về tâm lý trong một đợt kiểm tra sức khỏe, Kim được cho là đã rời khỏi hãng.

Trong quá trình bị áp giải về Busan, nghi phạm còn phát biểu với báo chí rằng trong nội bộ hãng tồn tại một “nhóm lợi ích cố hữu” gồm các phi công xuất thân từ Học viện Không quân, ám chỉ tình trạng “chia bè kết phái” trong doanh nghiệp.

Nhiều ý kiến trong ngành hàng không nhận định xung đột có thể bắt nguồn từ việc nghi phạm không được thăng chức cơ trưởng. Ông Ko Seung - Hee, cựu giảng viên ngành khai thác bay tại Đại học Silla, cho biết việc xét thăng chức cơ trưởng thường diễn ra 2 năm một lần.

“Mức lương của cơ trưởng thường cao gấp đôi cơ phó, đồng thời có sự khác biệt lớn về quyền hạn và trách nhiệm. Vì vậy, việc thăng chức mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng”, ông nói.

Theo ông Ko, bên cạnh năng lực chuyên môn, các yếu tố phi kỹ thuật như hành vi, khả năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp cũng đóng vai trò then chốt trong quá trình đánh giá.

“Những tiêu chí này thường do các cơ trưởng từng làm việc cùng ứng viên trực tiếp nhận xét. Không loại trừ khả năng nghi phạm đã nảy sinh bất mãn với những đồng nghiệp tham gia đánh giá mình”, ông nhận định.

Hiện cảnh sát dự kiến huy động các chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm nhằm xác định tình trạng tâm thần của nghi phạm, đồng thời tiến hành thêm các bước đánh giá chuyên sâu, bao gồm kiểm tra mức độ rối loạn nhân cách.