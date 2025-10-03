Truy tìm tài xế taxi trộm đơn hàng tiền triệu của shipper

Thông tin truy tìm tài xế taxi tự động lấy đi số đồ ăn bị shipper bỏ quên đang thu hút sự chú ý (Ảnh: GI).

Sự việc xảy ra vào 5h30 sáng 2/10, một nhân viên đi giao đồ ăn để quên 4 hộp thực phẩm có tổng trị giá 800 đô la Hong Kong (2,7 triệu đồng) trên băng ghế tại một bến xe buýt thuộc khu dân cư Discovery Bay.

Nam nhân viên giao hàng lựa chọn di chuyển bằng xe buýt, nhưng khi bước lên xe buýt anh đã sơ ý để quên các hộp đồ ăn trên băng ghế của bến xe buýt.

Khoảng 10 phút sau khi phát hiện ra sơ suất, nam nhân viên giao hàng đã nhanh chóng quay trở lại bến xe buýt nhưng cả 4 hộp đồ ăn đều đã biến mất. Anh lập tức trình báo cảnh sát và nhìn nhận đây là một vụ trộm cắp.

Cảnh sát Hong Kong đã kiểm tra một số camera an ninh lắp quanh khu vực bến xe buýt và phát hiện một lái xe taxi đã lấy đi tất cả các hộp đồ ăn này.

Hiện tại, cảnh sát Hong Kong phát đi thông báo, yêu cầu nam tài xế taxi liên quan tới vụ việc này tới làm việc với cảnh sát, hoặc những người có thêm thông tin có thể chủ động liên hệ với cảnh sát để hỗ trợ xử lý vụ việc.