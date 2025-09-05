Shipper gặp nạn trong mưa bão, công ty phải bồi thường 4,5 tỷ đồng

Theo Tòa án Tối cao Hong Kong (Trung Quốc), nền tảng Foodpanda phải chịu trách nhiệm đối với người lao động, vì đã không bảo vệ người lao động khỏi những yếu tố mạo hiểm không cần thiết.

Người lao động trong vụ kiện này là tài xế Farooq Ahmed Khan. Ông Khan đã bị thương nặng khi đi giao hàng trong điều kiện thời tiết cực đoan hồi năm 2020. Đến ngày 3/9 vừa qua, vụ kiện giữa ông Khan và công ty Foodpanda đã đi tới kết thúc.

Vụ kiện giữa shipper và nền tảng giao đồ ăn Foodpanda đang thu hút sự chú ý tại Hong Kong (Trung Quốc) (Ảnh minh họa: SCMP).

Tòa án yêu cầu Foodpanda chi trả hơn 1,3 triệu đô la Hong Kong tiền bồi thường cho ông Khan, vì những chấn thương nặng ông đã gặp phải khi đi giao đồ ăn trong mưa bão cách đây 5 năm.

Tòa kết luận rằng Foodpanda đã không hành động đúng mức để bảo vệ an toàn cho người lao động trong điều kiện thời tiết cực đoan, ngoài ra, đơn vị này cũng thiếu những quy định rõ ràng về an toàn lao động.

Ông Khan (hiện 53 tuổi) từng là một tài xế giao hàng của nền tảng giao đồ ăn Foodpanda. Ngày 18/8/2020, ông vẫn đi giao hàng khi có bão lớn đổ bộ vào Hong Kong (Trung Quốc). Khi thấy cơn bão đang mạnh dần lên đến mức nguy hiểm, ông Khan quyết định dừng nhận đơn để về nhà. Chính lúc này, ông bị một cơn gió lớn thổi bay và bị thương nặng ở lưng, đầu gối, ngón tay.

Trước đó, vì quá mải nhận đơn và di chuyển trong mưa bão, nên ông Khan không cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão.

Các bác sĩ điều trị cho ông tại một bệnh viện công đã thống nhất đưa ra kết luận y khoa, để ông được nghỉ "có phép" 785 ngày, nhằm điều trị các chấn thương và phục hồi chức năng. Trong quá trình chữa trị, ông Khan rơi vào trầm cảm, thường xuyên gặp ác mộng vì vụ tai nạn đã xảy ra.

Trước tòa, Foodpanda lập luận rằng, họ đã đưa ra thông báo cho các tài xế về tình trạng thời tiết diễn biến xấu. Các tài xế cần biết tự cân nhắc việc nhận đơn, tùy theo điều kiện thời tiết trong thực tế và điều kiện cá nhân.

Dù vậy, thẩm phán Andrew Li Shu-yuk bác bỏ lập luận này, bởi những cảnh báo có tính chất "nước đôi" như vậy vẫn đặt người lao động dưới áp lực công việc. Ngay cả trong điều kiện thời tiết cực đoan, người lao động vẫn phải nhớ rằng thu nhập và xếp hạng của họ đang bị đánh giá bởi số lượng đơn mà họ hoàn tất.

Thẩm phán cũng đánh giá rằng ông Khan có lỗi vì đã không cập nhật các cảnh báo về cơn bão, cũng không chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra, ông Khan cũng có dấu hiệu nghiêm trọng hóa những chấn thương mình đã gặp phải khi đưa ra lời khai trước tòa.

Dù vậy, thực tế sự việc vẫn cho thấy, Foodpanda đã không phát triển được một hệ thống những quy tắc và chuẩn mực an toàn lao động cho các tài xế trong quá trình giao hàng.

Tòa cũng bác bỏ lập luận của Foodpanda rằng họ không thể "chặn" các đơn hàng của khách tại thời điểm cơn bão gia tăng cường độ, bởi việc tạm ngừng hoạt động hệ thống cũng mất tới vài tiếng.

Sau cùng, tòa kết luận rằng Foodpanda cần bồi thường cho ông Khan khoản tiền 2,7 triệu đô la Hong Kong vì những tổn thất về thể chất, tinh thần, thu nhập và chi phí điều trị y tế mà ông Khan đã phải gánh chịu. Xét tới phần lỗi thuộc về phía ông Khan, tòa giảm 20% mức tiền bồi thường kể trên.

Do Foodpanda đã chủ động đưa cho ông Khan 818.000 đô la Hong Kong từ trước, nên hiện tại, Foodpanda cần đưa thêm 1,34 triệu đô la Hong Kong cho ông Khan. Hiện tại, Foodpanda không đưa ra bình luận về quyết định của Tòa án Tối cao Hong Kong (Trung Quốc).