Nhặt được thỏi vàng hơn 2kg, shipper từ chối tiền hậu tạ khi trả tài sản

Mới đây, một chàng trai sống tại Thủy Bắc, Thâm Quyến, Trung Quốc đã nhặt được thỏi vàng nặng 2,2kg, trị giá hơn 2 triệu NDT (tương đương với hơn 7,4 tỷ đồng) trên đường.

Nam shipper nhặt được thỏi vàng nặng hơn 2kg, đem trả cho người làm mất và không lấy tiền hậu tạ (Ảnh: Big News in Shenzhen).

Ngay sau đó, anh đã giao nộp thỏi vàng cho cảnh sát. Khi chủ nhân của thỏi vàng đến nhận và ngỏ ý muốn hậu tạ 1.000 NDT (khoảng 3,7 triệu đồng) thay cho lời cảm ơn, nam shipper đã từ chối.

Cậu trai tên Xiao Xie, shipper 17 tuổi, làm việc tại một cửa hàng thuộc Công ty thương mại Shuibei Baoshu. Anh cho biết, khoảng 17h ngày 13/9, khi đang trở về nhà sau chuyến giao hàng anh đã phát hiện thỏi vàng nằm trên đường.

“Tôi lập tức tiến đến, nhặt thỏi vàng lên và giao cho cảnh sát đang làm nhiệm vụ gần đó. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ rằng chủ nhân của nó chắc chắn đang rất lo lắng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một thỏi vàng lớn như vậy. Tôi cảm thấy rất tự hào khi có thể giúp đỡ người khác trong tình huống này”, Xiao nói.

Thỏi vàng nặng hơn 2,2kg mà nam shipper nhặt được (Ảnh: Big News in Shenzhen).

Quản lý cửa hàng, nơi Xiao làm việc, cho hay đây là năm đầu tiên cậu trai vào làm việc. Xiao là một người chăm chỉ và tận tâm, thường xuyên được khách hàng đánh giá tốt khi giao hàng rất đúng hẹn.

“Việc này chắc chắn đã để lại ý nghĩa sâu sắc đối với Xiao. Công ty cũng đang cân nhắc khen thưởng nhân sự”, quản lý cửa hàng nói.