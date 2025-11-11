Truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sỹ được phát hiện ở Ia Boòng

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương để tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, chia sẻ: “Các liệt sỹ đã sống một thanh xuân ý nghĩa, chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Máu của các anh đã hòa vào đất đỏ Tây Nguyên để hôm nay nhân dân được ấm no, đất nước được yên bình”.

Đại biểu dâng hương viếng các liệt sỹ (Ảnh: Chí Anh).

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trên mảnh đất Ia Boòng đã diễn ra nhiều trận đánh mang tầm chiến lược như chiến dịch Pleime năm 1965, trận Ia Drang lịch sử và các trận ở Ia Boòng, Ia Mơr...

“Việc khai quật, cất bốc và an táng các liệt sỹ là tâm nguyện của Đảng, Nhà nước và thân nhân. Mỗi hài cốt được quy tập là thêm một người con đất Việt trở về trong vòng tay đồng chí, đồng bào. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công lao của các liệt sỹ”, bà Lịch nhấn mạnh.

Các đại biểu thắp nhang lên phần mộ liệt sỹ (Ảnh: Chí Anh).

Anh Ngô Minh Hiến, trú tại xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, thân nhân liệt sỹ Ngô Đình Hào, lặng lẽ cầm nén hương, mắt rưng rưng.

Theo anh Hiến, sau nhiều năm tìm kiếm, gia đình đã xác định bác ruột Ngô Đình Hào hy sinh tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai vào năm 1971. Tuy nhiên, gia đình đang chờ kết quả giám định ADN mới biết trong 18 liệt sỹ được khai quật, cất bốc có người bác ruột đã hy sinh không.

“Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm có kết quả giám định ADN để gia đình được đưa bác trở về với quê hương”, anh Hiến mong mỏi.

Anh Ngô Minh Hiến thắp nhang lên phần mộ liệt sỹ (Ảnh: Chí Anh).

Như Dân trí đã thông tin, trước đó, từ ngày 9 đến 15/10, tại khu vực vườn nhà ông Kor Tân (làng Gà, xã Ia Boòng) cán bộ, chiến sỹ Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đã tổ chức khai quật, cất bốc 18 hài cốt liệt sỹ.

Tại hiện trường, các hài cốt liệt sỹ được an táng cẩn thận, cách nhau chỉ khoảng 20cm, trong các tăng hoặc vải dù.

Bên cạnh các hài cốt liệt sỹ, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật như dép cao su, cúc áo bộ đội, lược chải đầu và một số vật dụng sinh hoạt khác. Toàn bộ 18 hài cốt liệt sỹ đã được lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN.