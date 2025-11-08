Tìm thấy nhiều phần hài cốt liệt sỹ ở khu vực hang Tám Cô

Ngày 8/11, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ được tìm thấy ở Khu di tích lịch sử Đền thờ các anh hùng, liệt sỹ Đường 20 Quyết Thắng, xã Thượng Trạch (Quảng Trị).

Hài cốt được tìm thấy ở khu vực hang Tám thanh niên xung phong (hang Tám Cô), Khu di tích lịch sử Đền thờ các anh hùng, liệt sỹ Đường 20 Quyết Thắng, trong quá trình tôn tạo di tích.

Sau khi quy tập, tỉnh Quảng Trị phối hợp với cơ quan chức năng đã giám định ADN. Kết quả cho thấy có 8 mẫu trùng khớp với mẫu AND của thân nhân các liệt sỹ từng chiến đấu và anh dũng hy sinh ở hang Tám Cô.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương các liệt sỹ (Ảnh: Tiến Thành).

Gia đình Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi vòng hoa kính viếng các anh hùng, liệt sỹ. Buổi lễ truy điệu và an táng có sự tham dự của lãnh đạo các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hóa, thân nhân liệt sỹ, đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân địa phương.

Trình bày điếu văn tại lễ truy điệu, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh hang Tám Cô - Đường 20 Quyết Thắng từng là một phần của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, con đường huyết mạch nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam.

Điếu văn cũng nêu rõ, tại hang Tám Cô, ngày 14/11/1972, trong làn mưa bom, bão đạn, các chiến sỹ tuổi đôi mươi đã anh dũng hy sinh.

Hang Tám Cô ngày nay đã trở thành địa chỉ đỏ của lòng tri ân, biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

"Các liệt sỹ đã trở về trong vòng tay đồng đội, với sự tri ân sâu sắc của nhân dân. Các anh, chị không còn hiện diện bằng hình hài, nhưng tinh thần, ý chí, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của các liệt sỹ mãi tỏa sáng, trường tồn cùng non nước Việt Nam", ông Tiến xúc động nói.

Hài cốt liệt sỹ được đưa về khu vực an táng (Ảnh: Tiến Thành).

Tại lễ truy điệu, các đại biểu, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ.

Sau lễ truy điệu, các phần hài cốt liệt sỹ được an táng tại một ngôi mộ chung xây dựng ở lối vào hang Tám Cô.

Hang Tám Cô nằm tại km16+500, đường 20 Quyết Thắng, thuộc xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị, một trong những "tọa độ lửa" những năm 1971-1972.

Ngày 14/11/1972, trong lúc các lực lượng đang làm nhiệm vụ thì máy bay Mỹ ập đến đánh phá khiến 13 liệt sỹ hy sinh trong hang đá. Trong đó có 8 thanh niên xung phong và 5 chiến sỹ pháo binh.