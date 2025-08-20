Thay đổi quy định đóng một lần thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu

Điều chỉnh điều kiện hưởng lương hưu

Từ ngày 1/7, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 chính thức được áp dụng với điều kiện hưởng lương hưu mới.

Theo đó, điều kiện hưởng lương hưu của người lao động tham gia BHXH bắt buộc được quy định tại Điều 64, điều kiện hưởng lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện được quy định tại Điều 98.

Tại 2 điều khoản trên, Luật BHXH năm 2024 đều quy định điều kiện hưởng lương hưu chung là có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Như vậy, điều kiện hưởng lương hưu có sự điều chỉnh về điều kiện thời gian tham gia BHXH, giảm từ "đủ 20 năm trở lên" xuống còn "đủ 15 năm trở lên".

Đối với người tham gia BHXH bắt buộc

Với những điều chỉnh trên, quy định đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH bắt buộc cũng được điều chỉnh theo.

Việc xác định điều kiện hưởng lương hưu trong trường hợp này được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 12/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ (quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc).

Theo đó, người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu để hưởng lương hưu.

Quy định này vẫn giữ nguyên như cũ (theo Luật BHXH năm 2014). Tuy nhiên, điều kiện về số năm đóng BHXH bắt buộc có sự thay đổi, được chia thành hai nhóm.

Thứ nhất, với những người đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 65 của Luật BHXH (hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động) thì phải có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 19 năm 6 tháng đến dưới 20 năm.

Thứ hai, với những lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu trong các trường hợp còn lại thì chỉ cần có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 14 năm 6 tháng đến dưới 15 năm.

Quy định đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH bắt buộc có sự điều chỉnh (Ảnh minh họa: PN).

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, quy định đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu được quy định tại Điều 7 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện).

Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) thì được đóng một lần cho đủ 15 năm để hưởng lương hưu.

Theo quy định cũ, người tham gia BHXH tự nguyện đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần để hưởng lương hưu.

Luật BHXH năm 2024 sửa đổi quy định này nhằm đảm bảo người tham gia BHXH tự nguyện phải có thời gian tham gia BHXH ít nhất 10 năm trở lên mới có cơ hội hưởng chế độ hưu trí.