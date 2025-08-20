Đóng BHXH 23 năm, điều kiện gì để nghỉ sớm vẫn được nhận lương hưu ngay?

Ông Dần Minh (ngụ tại Phú Thọ) cho hay mẹ của ông sinh năm 1975, đóng bảo hiểm xã hội được 23 năm. Trong đó, bà có 12 năm là nhân viên bán xăng dầu trực tiếp tại doanh nghiệp xăng dầu tư nhân.

Mẹ của ông Minh muốn xin nghỉ hưu trí sớm vì lý do sức khỏe. Ông Minh thắc mắc các điều kiện và thủ tục, trình tự thực hiện bao gồm những gì để giải quyết việc này.

Phúc đáp thắc mắc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người lao động bị suy giảm khả năng lao động, khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì được hưởng lương hưu với mức thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Trong đó, người lao động phải thuộc một trong các trường hợp như có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi, so với tuổi quy định (tại điểm a khoản 1 Điều 64 của Luật này) và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%; có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm sổ bảo hiểm xã hội; bản chính hoặc bản sao văn bản xác định việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc văn bản chấm dứt làm việc; biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa hoặc bản sao giấy xác nhận mức độ khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, có thể hiện kết luận của Hội đồng giám định y khoa ghi rõ tỷ lệ phần trăm suy giảm khả năng lao động.

Theo quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xem xét giới thiệu người lao động đi khám giám định y khoa, để xác định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.

Trong thời hạn 20 ngày trước thời điểm người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH. Trong thời hạn 20 ngày, không bao gồm ngày nghỉ lễ, tết, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người đề nghị hưởng lương hưu, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.