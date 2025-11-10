Trình tự thủ tục để được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/7, công dân Việt Nam đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Thứ nhất là người từ đủ 75 tuổi trở lên, đồng thời không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng (hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nhưng mức hưởng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội).

Thứ hai là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi.

Tuy nhiên, để được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, người có đủ điều kiện hưởng chế độ này phải nộp văn bản đề nghị hưởng trợ cấp tại UBND cấp xã.

Cụ thể trình tự thủ tục như sau: