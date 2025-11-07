Chi tiết chế độ mai táng phí của người hưởng hưu trí xã hội

Người đang hưởng lương hưu là người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí và nhận lương hưu hàng tháng khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Khi những người này qua đời, thân nhân của họ được nhận chế độ tử tuất, bao gồm: Trợ cấp tuất hàng tháng (hoặc trợ cấp tuất một lần) và mai táng phí.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, mai táng phí được tính bằng 10 lần mức lương cơ sở, tức là 23.400.000 đồng (10 lần mức 2.340.000 đồng).

Mai táng phí đối với người đang hưởng lương hưu mà qua đời là 23,4 triệu đồng (Ảnh minh họa: PN).

Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng khi qua đời thì người lo mai táng cho họ cũng được nhận mai táng phí nhưng khoản trợ cấp này khác với mai táng phí khi người đang hưởng lương hưu qua đời.

Theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội (gọi tắt là Nghị định 176), người được nhận trợ cấp hưu trí xã hội phải đảm bảo 3 điều kiện sau: Là công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng (hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí); có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Nếu công dân Việt Nam thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện trên thì được nhận trợ cấp hưu trí xã hội khi đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi.

Điều 5 Nghị định 176 cũng quy định việc hỗ trợ chi phí mai táng đối với người lo mai táng cho những người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (hoặc người đã có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, đủ điều kiện hưởng nhưng Chủ tịch UBND cấp xã chưa ban hành quyết định) khi họ qua đời.

Theo đó, số tiền hỗ trợ chi phí mai táng trong trường hợp này được tính theo mức quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (gọi tắt là Nghị định 20).

Khoản 2 Điều 11 Nghị định 20 quy định, mức hỗ trợ chi phí mai táng tối thiểu bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội được quy định tại Điều 4 Nghị định 20 (sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 76/2024/NĐ-CP) là 500.000 đồng/tháng.

Như vậy, mai táng phí đối với người lo mai táng cho những người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tối thiểu là 10 triệu đồng (20 lần mức 500.000 đồng).