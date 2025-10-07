Trắng tay sau phá sản, doanh nhân gây dựng lại từ quầy xúc xích nướng

Doanh nhân người Trung Quốc Tang Jian (57 tuổi) từng sở hữu 3 nhà hàng kinh doanh phát đạt tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Thập niên 2000 là thời kỳ ông Tang ăn nên làm ra nhất, khi ấy, ông từng kiếm được tới 3 triệu tệ (hơn 11 tỷ đồng) lợi nhuận mỗi tháng.

Sai lầm của ông Tang nằm ở việc ông mở rộng hoạt động kinh doanh sang ngành gỗ, một lĩnh vực mà ông chưa có nhiều kinh nghiệm. Việc đầu tư kinh doanh quá lớn, sử dụng cả tiền đi vay đã khiến ông Tang rơi vào cảnh nợ nần trong năm 2015.

Doanh nhân người Trung Quốc Tang Jian được biết tới như một nhân vật truyền cảm hứng (Ảnh: SCMP).

Tổng khoản nợ của ông Tang lên tới 46 triệu tệ (hơn 170 tỷ đồng). Ông tuyên bố phá sản, dừng mọi hoạt động kinh doanh và bán tất cả tài sản. Tuy nhiên số tiền thu về vẫn không đủ để ông Tang trang trải nợ nần.

Khi ấy, vợ chồng ông Tang mâu thuẫn dẫn tới ly hôn. Trong giai đoạn đen tối nhất, ông Tang từng nghĩ tới việc tự tìm đến cái chết, nhưng ông còn mẹ già, con nhỏ và những chủ nợ từng tin tưởng cho vay tiền khiến ông dừng lại. Nghĩ tới họ, ông Tang lại cố gắng sống qua từng ngày với hy vọng sẽ tìm được một hướng đi mới.

Năm 2018, ông Tang bắt đầu với việc mở quầy nhỏ bán xúc xích nướng ven đường. Ban đầu, ông đeo khẩu trang với hy vọng không có người quen nào nhận ra mình, song vẫn có những người nhận ra ông. Nhưng chính điều ấy lại giúp ông sống vui vẻ, tự tin, thoải mái hơn, không cần che giấu.

Thời gian đầu, ông Tang tự làm xúc xích, ông mua thịt sạch tại siêu thị uy tín và dán các hóa đơn mua thịt lên quầy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu. Chính sự minh bạch và tận tâm ấy đã giúp quầy xúc xích ven đường của ông ngày càng đông khách, trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người dân địa phương.

Giờ đây, thương hiệu xúc xích nướng của ông Tang đã phát triển mạnh mẽ. Ông mở một nhà xưởng có năng lực sản xuất hơn 2 tấn xúc xích mỗi ngày. Doanh số mỗi ngày của xưởng hiện trung bình ở mức 200.000 tệ (740 triệu đồng).

Không dừng lại ở đó, ông cũng bắt đầu mở rộng hệ thống quầy bán xúc xích nướng theo hướng chuyên nghiệp hóa, đặt quầy tại các trung tâm thương mại và các khu vui chơi giải trí.

Cập nhật xu hướng bán hàng hiện nay, ông Tang còn tự mình livestream bán xúc xích trực tuyến. Với 1,2 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, mỗi phiên livestream bán xúc xích của ông Tang có thể đem về doanh số lên tới 1 triệu tệ (3,7 tỷ đồng).

Bên trong nhà xưởng sản xuất xúc xích của ông Tang (Ảnh: SCMP).

Dù kinh doanh xúc xích thành công, nhưng ông Tang cho biết hiện tại ông vẫn còn nhiều khoản nợ từ thời kinh doanh nhà hàng và kinh doanh gỗ.

Phần lớn số tiền lãi thu về từ hoạt động kinh doanh xúc xích hiện tại được ông tái đầu tư vào nhà xưởng để đưa về lợi nhuận lớn hơn.

Nếu hoạt động kinh doanh duy trì ổn định như hiện nay, ông Tang ước tính có thể trả hết nợ vào năm 2027. Ông chia sẻ bản thân luôn biết ơn các chủ nợ, vì họ đã tiếp tục đặt lòng tin vào ông, kiên nhẫn chờ đợi hoạt động kinh doanh mới của ông đưa về lợi nhuận.

"Sau thất bại nặng nề, tôi đã có những bài học đắt giá về kinh doanh. Dù tương lai vẫn còn khó khăn nhưng tôi thấy tự hào về bản thân, bởi tôi đã trụ vững một cách mạnh mẽ. Tôi tin rằng những nỗ lực mà chúng ta bỏ ra một cách kiên trì, nhẫn nại sẽ đưa lại kết quả xứng đáng vào một thời điểm nào đó", ông Tang chia sẻ.

Câu chuyện cuộc đời thăng trầm của ông Tang được công khai chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, điều này khiến ông được biết tới như một doanh nhân truyền cảm hứng.