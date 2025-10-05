Hai thiếu niên của gia tộc Trump đang làm giàu thế nào?

Barron Trump (19 tuổi): Thành lập 2 công ty, có khối tài sản 150 triệu USD

Mới đây, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Barron Trump đã gây sửng sốt khi được tạp chí tài chính uy tín Forbes (Mỹ) ước tính có khối tài sản lên tới 150 triệu USD.

Phần lớn khối tài sản của Barron đến từ tiền điện tử. Forbes ước tính hiện tại Barron còn sở hữu một lượng tiền điện tử chưa mở khóa có thể nâng mức tài sản của cậu thanh niên 19 tuổi lên ngưỡng 525 triệu USD.

Barron Trump vừa được tạp chí tài chính Forbes nhận định là có khối tài sản 150 triệu USD (Ảnh: NYP).

Theo truyền thông Mỹ, Barron Trump nắm giữ vị trí chuyên gia tầm nhìn chiến lược của một công ty tài chính do gia tộc Trump sở hữu có tên World Liberty Financial. Đây là một công ty tài chính phi tập trung, chuyên về tiền mã hóa, được thành lập trong năm 2024.

Barron Trump, chàng sinh viên năm thứ hai của Trường kinh doanh Stern thuộc Đại học New York (Mỹ), được cho đã thu về khoản lợi nhuận không nhỏ sau quá trình tham gia kinh doanh tại công ty World Liberty Financial.

Tạp chí Forbes cho biết công ty này được thành lập sau khi đích thân Barron thuyết phục cha của cậu - ông Donald Trump về tiềm năng của tiền mã hóa.

Khi công ty được thành lập, Barron Trump được đưa vào danh sách những người đồng sáng lập nên công ty, cùng với hai anh trai Eric Trump và Donald Trump Jr.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái: “Barron khá rành về lĩnh vực này. Con còn ít tuổi nhưng rất am hiểu về lĩnh vực tài chính số”.

World Liberty Financial đã mang lại nguồn lợi tài chính đáng kể cho gia đình nhà Trump. Tính đến tháng 3 năm nay, công ty tuyên bố đã bán được tổng cộng lượng tiền điện tử trị giá 550 triệu USD.

Barron Trump cũng bắt đầu được gia đình chuyển giao một số tài sản để cậu được tự đứng tên sở hữu. Chẳng hạn, Barron đang nắm giữ 7,5% cổ phần tại khách sạn Trump International nằm ở thủ đô Washington, DC (Mỹ).

Mới 19 tuổi, nhưng Barron đã có kinh nghiệm 2 lần tham gia thành lập công ty bất động sản và công ty tài chính (Ảnh: NYP).

Trước khi thành lập công ty World Liberty Financial, Barron đã thành lập công ty bất động sản Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc. cùng với 2 người bạn hồi tháng 7/2024.

Tuy nhiên, ở thời điểm 4 tháng sau khi thành lập, khi ông Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ, Barron tạm dừng hoạt động của công ty này để tập trung vào công việc của gia đình.

Theo một số nguồn tin, Barron vẫn ấp ủ nhiều ý định với hoạt động kinh doanh bất động sản và sẽ vận hành công ty trở lại ở thời điểm phù hợp hơn.

Công ty bất động sản Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc. là hoạt động kinh doanh độc lập của Barron và nhóm bạn, họ không nhận được sự hậu thuẫn nào về mặt tài chính từ các bên gia đình.

Tham vọng của Barron là biến công ty trở thành một dự án sinh lời và có thể được gia nhập vào hoạt động kinh doanh chung của gia đình nhà Trump với tư cách một công ty con.

Kai Trump (18 tuổi): Tay golf tiềm năng, có biệt tài kinh doanh, marketing

Ngày 26/9, Kai Trump - cháu nội của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cùng ông nội tới dự giải golf Ryder Cup diễn ra tại New York (Mỹ). Nữ sinh trung học xuất hiện với phục trang giản dị, khỏe khoắn bên ông nội. Hình ảnh của cô nhanh chóng được các tờ tin tức Mỹ và quốc tế đăng tải liên tục.

Điều đáng chú ý là chiếc áo mà Kai mặc thuộc vào dòng sản phẩm thời trang vừa được cô tung ra thị trường một ngày trước đó.

Kai Trump vừa thành lập thương hiệu thời trang riêng, cô có chiến thuật quảng bá sản phẩm mà không tốn một xu (Ảnh: DM).

Hiện tại, Kai đang thăm dò sức mua. Cô không sử dụng bất cứ phương thức quảng cáo nào cho hoạt động kinh doanh mới, chỉ mặc sản phẩm, chụp ảnh tại Nhà Trắng và xuất hiện bên ông nội.

Những động thái trên đã khiến truyền thông và công chúng tự tìm hiểu về hoạt động kinh doanh mới của Kai. Giới chuyên gia nhìn nhận thương hiệu thời trang riêng của Kai Trump đã nhận được cú hích marketing ngoạn mục mà không tốn một xu.

Gia tộc Trump vốn nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh, họ biết cách tận dụng cơ hội để làm hình ảnh, thúc đẩy cho hoạt động kinh doanh của gia tộc hoặc của bản thân. Hiện tại, Kai Trump cho thấy cô có những tố chất điển hình của một người nhà Trump.

Kai là con gái cả của doanh nhân Donald Trump Jr. (47 tuổi) - con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hiện tại, niềm đam mê lớn nhất của Kai là chơi golf, cô định hướng trở thành tay golf chuyên nghiệp.

Kai từng chia sẻ điểm chung lớn nhất giữa cô và ông nội - Tổng thống Mỹ Donald Trump chính niềm đam mê dành cho golf.

Bộ ảnh quảng bá sản phẩm thời trang của Kai Trump được chụp tại Nhà Trắng (Ảnh: NYP).

Từng chiến thắng tại một số giải golf dành cho học sinh và có xuất thân ấn tượng, Kai Trump được đánh giá là vận động viên trẻ giàu tiềm năng, có sức ảnh hưởng trong giới golf.

Nhiều thương hiệu thời trang và dụng cụ thể thao đã tìm tới Kai để ký hợp đồng quảng cáo. Ngay lập tức, Kai nhìn ra cơ hội và bắt tay vào xây dựng thương hiệu thời trang riêng.

Truyền thông Mỹ đánh giá Kai Trump đang dần khẳng định vị thế của một thành viên quyền lực trong gia tộc nhà Trump, là gương mặt trẻ nhận được nhiều kỳ vọng trong thế hệ tương lai của nhà Trump.

Kể từ khi thực hiện một số bài phát biểu trong chiến dịch tranh cử của ông nội hồi năm ngoái, Kai Trump đã liên tục duy trì sức hút của bản thân, cô dần xác lập vị thế của một ngôi sao mạng xã hội tại Mỹ.

Hiện Kai có hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội và được xem là cầu nối giúp gia tăng tầm ảnh hưởng của gia tộc Trump đối với thế hệ trẻ tại Mỹ. Ngoài ra, các nền tảng mạng xã hội cũng giúp Kai củng cố vị thế của một vận động viên trẻ có tầm ảnh hưởng, đồng thời mở ra các cơ hội kinh doanh, làm giàu cho cô gái vừa tròn 18 tuổi.