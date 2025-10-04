Doanh nghiệp 2,1 triệu nhân sự ngừng tuyển mới 5 năm vì đã có AI

Không tuyển thêm nhân sự dù tiếp tục mở rộng

Tập đoàn bán lẻ đa quốc gia Walmart là đơn vị tư nhân có mức độ tuyển dụng lớn nhất nước Mỹ với 2,1 triệu nhân công. Walmart vận hành chuỗi các đại siêu thị, cửa hàng bách hóa, cửa hàng bán lẻ, cửa hàng giảm giá, cửa hàng tạp hóa tại Mỹ và 23 quốc gia khác.

Một tuyên bố mới đây của ông John Furner - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Walmart Mỹ đã gây sửng sốt. Ông Furner cho biết trong tầm nhìn phát triển 5 năm tới, Walmart chắc chắn sẽ gia tăng cả quy mô vận hành và giá trị doanh nghiệp, nhưng số lượng nhân công sẽ vẫn duy trì ở mức hiện tại, không tăng thêm.

Ông John Furner - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Walmart Mỹ (Ảnh: DM).

Tuyên bố này được ông Furner đưa ra tại một cuộc hội thảo tổ chức ở bang Utah (Mỹ) mới đây. Ngay sau đó, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Walmart - ông Doug McMillon cũng đã đưa ra nhận định rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ xóa sổ nhiều công việc trong tập đoàn, Walmart sẽ chủ động tái định hình lực lượng lao động hiện có.

"AI sẽ thay đổi mọi công việc. Có lẽ vẫn còn một số công việc mà AI không tác động tới được, nhưng thành thật mà nói, tôi chưa nghĩ ra vị trí công việc nào như thế", ông McMillon chia sẻ với truyền thông Mỹ.

Thời gian gần đây, ông Ronnie Chatterji - chuyên gia kinh tế cấp cao công ty OpenAI thường xuyên gặp gỡ các đại diện cấp cao của Walmart để bàn về kế hoạch hợp tác đào tạo nhân viên của tập đoàn. Ông Chatterji khẳng định những biến động của thị trường lao động nói chung sẽ nhìn thấy rõ nhất trong vòng 18 tới 36 tháng nữa.

"Những gì nhà tuyển dụng và người lao động đang chứng kiến mới chỉ là những gợn sóng lăn tăn đầu tiên cho thấy tác động của AI đối với thị trường lao động. Theo đánh giá của OpenAI, phải 18 tới 36 tháng nữa, thị trường lao động mới thực sự thấy ảnh hưởng rõ rệt của AI", ông Chatterji cho hay.

Hiện giá trị của tập đoàn Walmart vào khoảng 820 tỷ USD. Lãnh đạo tập đoàn cho biết họ sẽ dịch chuyển các vị trí công việc của nhân sự thay vì cắt giảm.

Đồng hành với OpenAI để dịch chuyển nhân sự, không cắt giảm

Trong năm ngoái, Walmart đã đưa ứng dụng AI vào quy trình vận hành. Tập đoàn Walmart còn xây dựng Học viện Walmart, đây nơi cung cấp các khóa đào tạo giúp 2,1 triệu nhân sự của tập đoàn học tập và phát triển sự nghiệp.

Vào tháng 9, Giám đốc nhân sự Donna Morris chính thức tuyên bố Walmart sẽ phối hợp với OpenAI để phát triển chương trình đào tạo chuyên biệt phù hợp với từng nhân viên, dựa trên sự hỗ trợ đắc lực của AI.

Walmart vận hành chuỗi các đại siêu thị, cửa hàng bách hóa, cửa hàng bán lẻ, cửa hàng giảm giá, cửa hàng tạp hóa tại Mỹ và 23 quốc gia khác (Ảnh: DM).

Bà Morris cho hay: "Thông qua Học viện Walmart, tập đoàn Walmart đã một xây dựng hệ thống chương trình đào tạo lớn nhất thế giới trong khối các tập đoàn tư nhân. Hiện chúng tôi đã đào tạo cho hơn 3,5 triệu lượt nhân viên thông qua học viện này.

Các nhân sự sẽ có cơ hội học tập miễn phí theo chương trình chuyên biệt phù hợp với từng cá nhân. Chương trình này được kỳ vọng không chỉ giúp nhân sự phát triển trong công việc mà còn hỗ trợ cuộc sống cá nhất trong bối cảnh AI ngày càng gia tăng ảnh hưởng".

Ông Fidji Simo, Tổng giám đốc điều hành phụ trách các ứng dụng tại OpenAI cho biết, họ sẽ xây dựng các chương trình để giúp Walmart vận hành hiệu quả hơn, đồng thời giúp tập đoàn tạo ra những vị trí công việc mới, khi Walmart tiến hành dịch chuyển vị trí của nhân sự trong kỷ nguyên AI.

Ông Simo cảnh báo quá trình dịch chuyển tất yếu sẽ có những đứt gãy, mỗi cá nhân đều phải chấp nhận điều đó, đồng thời chủ động học hỏi để thích nghi với cách việc theo mới.

Theo khảo sát được Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố hồi tháng 1, khoảng 40% doanh nghiệp dự định cắt giảm nhân sự trong quá trình ứng dụng AI vào công việc.

Nhiều lãnh đạo của các doanh nghiệp "triệu đô" tin rằng, người lao động sẽ vượt qua được những biến động trong quá trình AI lấn sâu vào công việc.

Không ít chủ doanh nghiệp lấy dẫn chứng về việc biến động từng xảy ra khi những phát minh và công nghệ mới xuất hiện, khiến không ít người lao động lao đao, thậm chí bị đào thải. Khi đó, người lao động buộc phải học kỹ năng mới hữu ích, đồng thời tìm cách thích ứng để tìm được công việc khác.