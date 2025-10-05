Bất ngờ nhận lương cao gấp 330 lần, nam nhân viên lập tức nghỉ việc

Vụ kiện liên quan tới việc chuyển nhầm lương xảy ra tại Chile vừa có tiến triển mới. Nhân vật chính trong vụ kiện là một nam nhân viên văn phòng làm việc tại công ty thực phẩm Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile. Anh này từng nhận mức lương 500.000 peso/tháng (gần 14 triệu đồng).

Vụ kiện liên quan tới việc chuyển nhầm lương đã kéo dài 3 năm (Ảnh minh họa: CNBC).

Tháng 5/2022, công ty thực phẩm Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile đã chuyển nhầm số tiền 165 triệu peso (4,5 tỷ đồng) vào tài khoản của nam nhân viên này đúng kỳ nhận lương. Ban đầu, khi phòng nhân sự gọi nhân viên lên làm việc, anh đồng ý sẽ chuyển lại số tiền này. Tuy nhiên, sau 3 ngày suy nghĩ, anh này đã nộp đơn nghỉ việc và quyết không trả tiền, mở ra một cuộc chiến pháp lý kéo dài 3 năm qua.

Phía doanh nghiệp cáo buộc nam nhân viên trộm cắp tài sản. Vụ kiện vừa đi tới kết thúc khi thẩm phán tuyên bố bác bỏ đơn kiện của công ty vì đây không phải một vụ trộm cắp tài sản, mà nên được nhìn nhận là chiếm giữ tài sản trái phép.

Vì vậy, tòa không thể xét xử theo cáo buộc mà phía nguyên đơn đưa ra trong vụ kiện. Hiện đại diện công ty cho biết, họ sẽ theo đuổi việc kiện tụng đến cùng để đòi lại số tiền chuyển nhầm.

Vụ kiện này khiến nhiều người nhớ đến một trường hợp “oái oăm” khác liên quan tới một nữ giáo viên dạy sinh học và địa lý tại một trường trung học ở thành phố Wesel, Đức. Năm 2009, cô giáo này từng được tạm nghỉ 3 tháng theo yêu cầu của bác sĩ vì các vấn đề liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Bác sĩ hẹn nữ giáo viên tới kiểm tra lại sau 3 tháng tạm nghỉ để đánh giá khả năng quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, cô đã không quay lại bệnh viện tái khám. Kể từ thời điểm xin tạm nghỉ 3 tháng cho tới năm 2024, cô giáo này vẫn “đều đều” nhận được lương chuyển về tài khoản, dù không đi dạy một ngày nào.

Sơ suất này chỉ được phát hiện trong một đợt kiểm tra sổ sách nội bộ năm 2024. Ngay sau đó, nhà chức trách trong lĩnh vực giáo dục tại thành phố Wesel yêu cầu nữ giáo viên đi kiểm tra sức khỏe để có hướng xử lý vụ việc.

Tuy nhiên, nữ giáo viên đã từ chối đi khám và kiện ngược các bên liên quan trong vụ việc này. Bà cho rằng bản thân không phải người gây ra sai sót, nên không có nghĩa vụ buộc phải đi khám sức khỏe theo yêu cầu.