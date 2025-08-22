Áp lực công việc, cuộc sống lớn, lao động nhập cư vào TPHCM tất yếu giảm

Chi phí sinh hoạt cao là một trong những nguyên nhân khiến người lao động nhập cư rời thành phố (Ảnh minh họa: Hải Long).

Thông tin tại buổi cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn ngày 21/8, Sở Nội vụ TPHCM cho biết tình hình lao động nhập cư vào thành phố đang có xu hướng giảm dần. Theo Sở Nội vụ, đây là xu hướng tất yếu, mang đến cả thách thức và cơ hội cho thành phố.

Nguyên nhân của việc lao động nhập cư vào thành phố giảm là do các địa phương khác đã phát triển nhiều khu công nghiệp, tạo ra việc làm tại chỗ. Cùng với đó, chi phí sinh hoạt cao và áp lực công việc lớn tại thành phố cũng khiến người lao động có xu hướng quay về quê hương.

Thách thức trước mắt của thành phố là xu hướng này dẫn đến sự thiếu hụt lao động phổ thông ở một số ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày... Tình hình này buộc doanh nghiệp phải tăng chi phí để giữ chân nhân lực.

Tuy nhiên, cơ hội lâu dài là thành phố sẽ giảm được áp lực lên hạ tầng xã hội trong các lĩnh vực như giao thông, y tế, giáo dục...

Đồng thời, đây cũng là động lực để doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đầu tư vào công nghệ hiện đại, nâng cao năng suất, phù hợp với định hướng chuyển đổi mô hình kinh tế của thành phố.

Nguồn lao động nhập cư giảm, thành phố thiếu hụt lao động cục bộ ở nhóm lao động phổ thông (Ảnh minh họa: Hải Long).

Trước đó, trong tháng 3, UBND TPHCM cũng đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết tình trạng này, ổn định thị trường lao động.

Trong đó, Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ tăng cường kết nối cung - cầu lao động với đa dạng hình thức, tạo điều kiện cho người lao động thuận lợi tiếp cận thông tin về việc làm.

Đồng thời, UBND thành phố cũng chỉ đạo Sở Nội vụ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật lao động, an toàn - vệ sinh lao động, đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật lao động nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Sở Nội vụ TPHCM cho biết, sở đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động, giải quyết tình trạng mất cân đối cục bộ cung - cầu lao động.

Cụ thể, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố thường xuyên phối hợp với các tỉnh thành lân cận tổ chức các sàn giao dịch việc làm, nhằm cung ứng và giới thiệu trực tiếp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

Sở Nội vụ cũng thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại định kỳ với các hiệp hội và doanh nghiệp để lắng nghe, nắm bắt khó khăn và kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Đồng thời, thành phố đã ban hành và đang thực thi Chiến lược lao động - việc làm giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030, nhằm ổn định và phát triển thị trường lao động một cách bền vững, đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp cho định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.