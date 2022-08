TPHCM chi xong tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp cho 95.000 lao động

BHXH TPHCM đã chi gần 266 tỷ đồng hỗ trợ 95.300 lao động, mỗi lao động nhận từ 1,8 - 3,3 triệu đồng.

BHXH TPHCM thông tin, chưa đầy một tuần sau khi UB Thường vụ Quốc hội quyết định sử dụng 1.155 tỷ đồng kết dư từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ lao động đã nộp hồ sơ, nhưng chưa nhận tiền, thành phố cơ bản hoàn thành chi trả gói hỗ trợ, với tỷ lệ 99,8%.

Chỉ còn khoảng 500 người chưa nhận tiền do gặp một số sai sót trong việc ghi thông tin, BHXH đang rà soát, tránh chi trùng.

Cụ thể, BHXH thành phố đã chi gần 266 tỷ đồng hỗ trợ 95.300 lao động tại 1.800 doanh nghiệp. Trong đó, hơn 71.600 lao động hiện đang làm việc, các trường hợp còn lại đã nghỉ việc từ năm 2020 nhưng còn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Cả nước có hơn 414.000 người thuộc nhóm được hưởng gói hỗ trợ bổ sung từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 24, riêng TPHCM, số lượng lao động thuộc diện này đã chiếm hơn 23%.

BHXH TPHCM tiếp tục rà soát lại những trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng, đã nộp hồ sơ đúng thời hạn nhưng do kê khai sai thông tin, không liên lạc được và vì lý do chưa nhận được tiền hỗ trợ sẽ cố gắng giải quyết xong trước ngày 25/8/2022 so với thời gian công bố tại nghị quyết của UB Thường vụ Quốc hội, tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021, chậm nhất là ngày 10/9/2022 các cơ quan sẽ hoàn tất chi trả cho người lao động.