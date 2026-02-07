TPHCM cần tuyển gần 25.000 lao động trong tháng đầu năm

Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM cho biết, tính từ ngày 26/12/2025 đến ngày 25/1, trung tâm đã tiếp nhận hơn 10.500 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm gần 29% so với trước.

Trung tâm cũng đã tiếp nhận, thống kê cung cầu lao động trên địa bàn và ghi nhận có 17.483 người tìm việc và các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 24.831 vị trí việc làm.

Người lao động tìm việc làm tại sàn giao dịch do Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tổ chức (Ảnh: CTV).

Thống kê theo ngành nghề cho thấy, lao động phổ thông làm công việc giản đơn vẫn là nhóm lao động mà doanh nghiệp thành phố cần nhiều nhất với số lượng hơn 8.000 người (chiếm hơn 32% tổng nhu cầu nhân lực), kế đó là nhân viên vận hành máy, sản xuất có tay nghề (3.526 người, chiếm hơn 14%).

Trong tháng 1, TPHCM cũng ghi nhận số lượng lao động phổ thông làm công việc giản đơn đi tìm việc tăng cao, đạt con số 8.164 người. Về tỷ lệ thì lao động phổ thông tìm việc chiếm gần 47% tổng nguồn cung lao động, cao hơn nhiều nhu cầu. Nhưng về số lượng tuyệt đối thì con số này vừa đủ để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Con số lao động phổ thông tăng cao cho thấy số lượng lớn lao động tìm việc thời vụ tăng cao, đáp ứng nhu cầu tuyển lao động tạm thời trong dịp tết của các doanh nghiệp, nhất là ở mảng thương mại, dịch vụ.

Cụ thể cung cầu lao động theo ngành nghề trên địa bàn TPHCM trong tháng 1 như sau:

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, để thực hiện kết nối cung cầu lao động trong tháng 1, trung tâm đã thực hiện 28 phiên sàn giao dịch việc làm, trong đó có 8 phiên tổ chức riêng cho bộ đội chuẩn bị xuất ngũ.

Ngoài ra, trung tâm còn tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, học sinh, sinh viên, công nhân không về quê dịp tết.

Qua các chương trình trên, trung tâm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 36.000 lượt người, trong đó có hơn 3.700 lượt người được giới thiệu việc làm.