257 triệu thanh niên không đi học cũng không đi làm, "sống mòn" ở đâu?

Báo cáo “Xu hướng việc làm và xã hội năm 2026” của ILO cho thấy toàn cầu có 257 triệu thanh niên thuộc nhóm NEET trong năm 2025, tăng 20% so với năm 2024. Trong đó, tỷ lệ nữ thuộc nhóm này cao hơn nam gần 15%.

Điều kiện tham gia thị trường lao động của thanh niên hiện vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt tại các quốc gia thu nhập thấp.

Ngày càng nhiều thanh niên thuộc nhóm NEET (Ảnh minh họa: Freepik).

Điều này đáng lo ngại bởi đồng nghĩa với việc có tới 257 triệu thanh niên NEET đã bỏ lỡ cơ hội tiếp cận giáo dục, kỹ năng và kinh nghiệm quý giá để cải thiện triển vọng việc làm trong tương lai.

Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng tại các quốc gia thu nhập thấp, nhóm có tỷ lệ NEET cao hơn tới 17% so với các quốc gia thu nhập cao.

Dù giáo dục đại học thường giúp cải thiện cơ hội việc làm, điều này không phải lúc nào cũng đúng ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Bên cạnh đó, việc ứng dụng AI có thể khiến lao động trẻ, đặc biệt là người có trình độ cao và tìm việc lần đầu, đối mặt với nhiều rủi ro hơn.

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu năm 2025 giữ ở mức 4,9% và dự kiến ổn định đến năm 2027, số người thất nghiệp vẫn ở mức cao, khoảng 186 triệu người vào năm 2026. Trong khi đó, khoảng trống việc làm lên tới 408 triệu người.

Trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại, bất định thương mại và đầu tư, việc mở rộng việc làm bền vững ngày càng khó khăn, buộc các quốc gia phải dựa nhiều hơn vào chính sách trong nước để thúc đẩy chuyển đổi kinh tế và tạo việc làm.

Đến năm 2026, khoảng 2,1 tỷ lao động toàn cầu sẽ làm việc trong khu vực phi chính thức, vốn gắn với chất lượng việc làm thấp, thiếu an sinh xã hội, an toàn và ổn định nghề nghiệp. Xu hướng này tập trung chủ yếu ở châu Phi và Nam Á.

Tăng trưởng lực lượng lao động đang chậm lại do biến động nhân khẩu học, góp phần giữ tỷ lệ thất nghiệp ổn định dù tăng trưởng việc làm yếu.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động toàn cầu dự kiến giảm còn 60,5% vào năm 2027, một phần do dân số già hóa và xu hướng tăng tham gia lao động của phụ nữ chững lại ở nhiều quốc gia thu nhập trung bình và cao.

Đáng chú ý, phụ nữ tiếp tục gặp nhiều rào cản trong tiếp cận việc làm. Năm 2025, họ chỉ chiếm khoảng hai phần năm tổng việc làm toàn cầu, ít tham gia lực lượng lao động hơn nam giới 24,2%.

Dù tỷ lệ thất nghiệp của phụ nữ chỉ cao hơn nam giới đôi chút, họ vẫn chịu khoảng trống việc làm lớn hơn, phản ánh những rào cản cơ cấu và chuẩn mực xã hội còn tồn tại dai dẳng.