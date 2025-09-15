Tổ chức ngày giỗ chung, tưởng niệm các liệt sỹ Thành cổ Quảng Trị

Ngày 15/9, bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng Ban Quản lý Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành Cổ Quảng Trị, cho biết chiều 16/9, đơn vị sẽ phối hợp với Bảo tàng tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ giỗ chung, tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ.

Lễ giỗ được tổ chức trước Đài tưởng niệm ở trung tâm khu di tích Thành cổ Quảng Trị - nơi được mô phỏng như nấm mộ chung của hàng ngàn liệt sỹ. Mâm cúng được chuẩn bị theo nghi thức truyền thống của người Việt Nam, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay.

Đài tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị được mô phỏng như nấm mồ chung của các liệt sỹ (Ảnh: Nhật Anh).

Theo bà Trang, ngày 16/9/1972 đánh dấu thời điểm kết thúc 81 ngày đêm khói lửa tại Thành cổ Quảng Trị. Bởi vậy, ban quản lý di tích quyết định chọn ngày này là ngày giỗ chung của các liệt sỹ đã hy sinh.

Hoạt động giỗ chung được duy trì hơn 20 năm qua, trở thành dịp để chính quyền, thân nhân liệt sỹ, cựu chiến binh và người dân tưởng niệm và tri ân hàng vạn chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Đặc biệt là trong 81 ngày đêm mùa Hè “đỏ lửa” năm 1972 (28/6/1972-16/9/1972).

Chỉ trong 81 ngày đêm, Mỹ và quân đội Sài Gòn đã ném xuống Thành cổ Quảng Trị hơn 328.000 tấn bom đạn, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Nhật Bản năm 1945. Riêng ngày 25/7/1972, Thành cổ Quảng Trị hứng chịu hơn 5.000 quả đại bác.

Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn Hội nghị Paris, tạo đà giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Người dân dâng hương, tri ân các liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Thành cổ Quảng Trị được ví như “nghĩa trang không nấm mồ”, bởi dưới mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm máu xương của các anh hùng, liệt sỹ. Sau hơn nửa thế kỷ, mảnh đất thiêng này trở thành điểm đến để tri ân, tưởng niệm và giáo dục truyền thống cách mạng.

Thành cổ Quảng Trị là bối cảnh chính trong bộ phim Mưa đỏ - tác phẩm tái hiện 81 ngày đêm khốc liệt bằng ngôn ngữ điện ảnh. Bộ phim không chỉ kể chuyện bằng ký ức, mà còn truyền đi thông điệp về khát vọng hòa bình.