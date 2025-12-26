Thưởng Tết cao nhất ở Đà Nẵng hơn 368 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Đà Nẵng dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2026 cao nhất 140 triệu đồng. Đặc biệt, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ của loại hình doanh nghiệp này là hơn 368 triệu đồng, dẫn đầu tại Đà Nẵng trong số những doanh nghiệp báo cáo.

Cũng trong khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Dương lịch 2026 thấp nhất được ghi nhận là 50.000 đồng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ thấp nhất là 150.000 đồng.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất, hơn 368 triệu đồng (Ảnh: Công Bính).

Mức lương bình quân của người lao động trong doanh nghiệp FDI đạt hơn 9 triệu đồng, với mức cao nhất hơn 368 triệu đồng/tháng và thấp nhất hơn 4 triệu đồng/tháng.

Xếp thứ hai về mức thưởng Tết là khối doanh nghiệp dân doanh. Mức thưởng Tết Dương lịch 2026 cao nhất của loại hình này là 35 triệu đồng, và Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất là hơn 281 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, mức thưởng Tết Dương lịch 2026 thấp nhất của doanh nghiệp dân doanh là 50.000 đồng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ thấp nhất là 150.000 đồng/người.

Đối với Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết Dương lịch 2026 cao nhất là 35 triệu đồng, thấp nhất 1,9 triệu đồng. Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất là 40 triệu đồng, thấp nhất 5 triệu đồng.

Các Công ty Cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước ghi nhận mức thưởng Tết Dương lịch 2026 cao nhất hơn 20 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng. Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất là 220 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.