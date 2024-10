Thu nhập trung bình của người Hà Nội tăng cao, chạm mốc 11 triệu đồng/tháng

Theo báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý III và 9 tháng năm 2024, Tổng Cục thống kê cho biết, ước tính lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước là 52,7 triệu người, tăng 114,1 nghìn người so với quý trước.

Trong đó, 51,6 triệu lao động có việc làm tăng 114.600 người so với quý trước. Tính chung 9 tháng năm 2024, lao động có việc làm là 51,4 triệu người, tăng 212.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Tổng Cục thống kê đánh giá, nhìn chung, lao động có việc làm có xu hướng tăng nhưng thị trường lao động phát triển chưa bền vững khi số lao động có việc làm phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn.

Cụ thể, số lao động có việc làm phi chính thức chung là 33 triệu người, chiếm 63,9% trong tổng số lao động có việc làm. Tính chung, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức là 64,6%, giảm so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập của người lao động 9 tháng năm 2024 (Biểu đồ: Tổng Cục thống kê).

Theo Tổng Cục thống kê, trong quý III, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 7,6 triệu đồng, tăng 176.000 đồng so với quý trước. So với quý trước, tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng của người lao động quý III không đáng kể.

Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động nam (8,7 triệu đồng) cao gấp 1,34 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (6,5 triệu đồng). Xét về khu vực, thu nhập bình quân của lao động ở thành thị cao gấp 1,4 lần khu vực nông thôn.

Tính chung 9 tháng năm 2024, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 7,6 triệu đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

So với quý trước, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý III năm 2024 tăng lên không đồng đều ở các vùng kinh tế - xã hội trong cả nước. Trong đó, thu nhập của người lao động tại vùng Đồng bằng sông Hồng được cải thiện hơn.

Cụ thể, thu nhập bình quân tháng của lao động tại vùng Đồng bằng sông Hồng quý III năm 2024 là 9,1 triệu đồng, tăng 5,8% so với quý trước. Bên cạnh đó, thu nhập của người lao động tại một số tỉnh trong vùng có tốc độ tăng cao: Hà Nội là 10,7 triệu đồng, tăng 6,6% so với quý trước; Nam Định là 7,6 triệu đồng, tăng 5,7%.

Vùng Trung du miền núi phía Bắc có tốc độ tăng thu nhập bình quân của người lao động tăng thấp, với 5,6 triệu đồng/tháng so với quý trước. Trong đó, một số tỉnh ghi nhận tốc độ giảm thu nhập bình quân tháng của người lao động như: Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng.

So với quý trước và cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý III tăng lên ở 2 khu vực dịch vụ, công nghiệp và xây dựng. Riêng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản thu nhập bình quân tháng của người lao động giảm so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2024, lao động làm việc trong một số ngành kinh tế có tốc độ tăng thu nhập bình quân khá hơn với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước là 11,2 triệu đồng, tương ứng tăng 1,3 triệu đồng; hoạt động kinh doanh bất động sản là 11,7 triệu đồng; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm là 12,7 triệu đồng...