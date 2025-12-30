Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,31 triệu đồng/tháng

Năm 2025, Bộ Nội vụ luôn bám sát công tác tiền lương và bảo hiểm xã hội để kịp thời nghiên cứu, điều chỉnh mức lương cơ sở và lương tối thiểu vùng bảo đảm đời sống người hưởng lương, tạo động lực làm việc, giữ ổn định xã hội và thị trường lao động.

Bộ cũng hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, đến nay số người tham gia bảo hiểm xã hội có khoảng 19,83 triệu người, lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tương ứng tỷ lệ 41,1%, đạt mục tiêu đề ra theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, riêng đối với mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã vượt mục tiêu đặt ra.

Bên cạnh đó, công tác lao động, việc làm được triển khai đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu lao động. Thị trường lao động từng bước phục hồi và phát triển ổn định; công tác dự báo nhu cầu lao động, kết nối cung – cầu, hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động sát với thực tiễn.

Năm qua, thị trường lao động ổn định, số người có việc làm tăng (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị trong năm là 2,39%, cả năm 2025 duy trì mục tiêu dưới 4%; tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,22% (giảm 0,03% so với cùng kỳ năm trước).

Đồng thời, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,65% (giảm 0,34 % so với cùng kỳ năm trước); thu nhập bình quân tháng của lao động là 8,31 triệu đồng/tháng, tăng 756.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Công tác quản lý lao động ngoài nước có nhiều đổi mới, Bộ Nội vụ tập trung nghiên cứu các chính sách pháp luật của các quốc gia về việc tiếp nhận lao động, di cư và người nước ngoài vào làm việc tại các nước để chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả công tác tiếp nhận, đưa lao động sang làm việc tại nước ngoài, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam tại nước ngoài.

Song song với việc duy trì và củng cố hợp tác lao động với các thị trường truyền thống, Bộ Nội vụ đẩy mạnh công tác đàm phán, mở rộng các thị trường lao động có tay nghề, trình độ kỹ thuật cao, nhất là tại các nước châu Âu.

Trong năm 2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 144.345 lao động, trong đó có 48.784 lao động nữ, vượt 111% kế hoạch năm 2025 (kế hoạch là 130.000 lao động).

Trong năm 2026, Bộ Nội vụ tiếp tục duy trì ổn định các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường có thu nhập cao, phù hợp với trình độ, kỹ năng của người lao động Việt Nam.

Đồng thời, Bộ cũng thúc đẩy quá trình cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Về tạo việc làm trong nước, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tăng cường kết nối cung cầu, phát triển mạnh thị trường lao động; làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và tăng cường quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Đồng thời, Bộ cũng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án về hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước; chú trọng giải quyết việc làm cho thanh niên, lao động trung niên, lao động yếu thế và lao động nữ...