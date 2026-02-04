Săn “thủy quái” đại dương, ngư dân trúng đậm chuyến biển ngày giáp Tết

Sau gần một tháng lênh đênh trên vùng biển Trường Sa, tàu cá BĐ-97757TS của ngư dân Phan Thanh Hòa (55 tuổi, trú tại khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc) đã cập cảng với hơn 2 tấn cá ngừ đại dương.

Ông Hòa hồ hởi khoe đã vài năm trở lại đây mới có được những chuyến biển trúng đậm như vậy.

Ngư dân Gia Lai trúng đậm cá ngừ đại dương trong chuyến biển ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (Ảnh: Công Sơn).

“Đây là đầu mùa khai thác, phần lớn tàu cá vào bờ đều đạt sản lượng khá. Có tàu trúng 3-4 tấn, thuyền viên được chia mỗi người 15-20 triệu đồng để ăn Tết nên ai cũng vui mừng”, ông Hòa nói.

Cùng chung niềm vui, ngư dân Trần Thân (51 tuổi, trú tại phường Hoài Nhơn Bắc), chủ tàu cá BĐ-95536TS, cũng xác nhận mùa cá ngừ năm nay bắt đầu thuận lợi hơn những năm trước. Nhiều tàu địa phương khai thác đạt mục tiêu, không bị thua lỗ.

Tuy nhiên, ông Thân cũng không quên nhắc đến những khó khăn, hiểm nguy mà ngư dân phải đối mặt. Nghề câu cá ngừ đại dương đòi hỏi sự kiên trì, bám biển cả tháng trời, ăn ngủ giữa trùng khơi và đương đầu với thời tiết thất thường để đổi lấy thứ sản vật của biển cả.

Ngư dân vận chuyển cá ngừ đại dương từ tàu lên cảng để cân bán cho thương lái (Ảnh: Công Sơn).

Chuyến biển vừa qua, tàu ông Thân câu được 55 con cá ngừ, tổng sản lượng 2,3 tấn. Sau khi trừ chi phí, tiền chia cho 5 thuyền viên vào khoảng 8-9 triệu đồng mỗi người để lo sắm Tết.

“Giá cá không cao, chi phí một chuyến biển lớn. Làm gần tháng trời được chừng đó cũng không nhiều so với sức bỏ ra. Giá cá bấp bênh, nhất là khi sản lượng khai thác những năm gần đây rất thấp nên được vậy là mừng lắm”, ông Thân chia sẻ.

Sau khi cập bến, một số tàu tranh thủ nghỉ ngơi, sửa chữa ngư lưới cụ để chuẩn bị đón Tết. Nhiều tàu khác lại tất bật nạp nhiên liệu, lương thực, sẵn sàng vươn khơi đánh bắt xuyên Tết, tận dụng luồng cá cuối năm.

Anh Hoài Nam (40 tuổi, trú tại khu phố Thiện Chánh 2, phường Hoài Nhơn Bắc), chủ tàu cá BĐ-96248TS, cho biết: “Tết đến ai cũng mong được nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình, nhưng với ngư dân, chuyện mưu sinh vẫn đặt lên hàng đầu. Dù biển lúc thuận lúc khó, song thấy nhiều tàu trong địa phương liên tiếp trúng cá, anh quyết định tiếp tục bám biển. Hy vọng chuyến biển xuyên Tết sẽ tiếp tục bội thu”.

Theo ông Đặng Văn Dẫn, quyền Giám đốc cảng cá Tam Quan, khu vực này có hơn 2.000 tàu cá khai thác xa bờ, trong đó khoảng 1.500 tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương. Đến nay, khoảng 800 tàu đang vươn khơi khai thác, với tổng sản lượng dự kiến đạt 1.500 tấn.

Ngư dân Phan Thanh Hòa phấn khởi sau chuyến biển bội thu (Ảnh: Doãn Công).

“Trong những chuyến biển cận Tết, nhiều tàu báo trúng đậm, trung bình mỗi tàu đạt khoảng 2 tấn cá. Đặc biệt, có không ít tàu đạt 3-4 tấn/chuyến. Kết quả đó đồng nghĩa người đi biển có thu nhập tốt”, ông Dẫn thông tin.

Giá cá ngừ đại dương tại bến đang duy trì ở mức 90.000-95.000 đồng/kg, được các đầu mối và doanh nghiệp thủy sản thu mua ổn định. Những lô cá chất lượng cao được bán cho các nhà hàng sashimi (hải sản tươi sống) hoặc chế biến phi lê xuất khẩu, mang lại giá trị kinh tế lớn cho ngư dân.

Việc ngư dân trúng đậm còn giúp các doanh nghiệp thu mua, chế biến cá ngừ có nguồn nguyên liệu dồi dào, phục vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh cuối năm.