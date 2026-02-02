Sang nhà sếp chúc Tết, nhân viên làm hành động lạ khiến dân mạng thích thú

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nhóm nhân viên đến nhà sếp chúc Tết, rồi bất ngờ trở thành “diễn viên múa phụ họa” cho bố mẹ của cấp trên, khiến nhiều người thích thú và chia sẻ rộng rãi, thu hút hơn nửa triệu lượt xem.

Nhóm nhân viên phục vụ văn nghệ cho bố mẹ sếp khiến dân mạng phì cười (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Ngọc Mai (ngụ tại Hà Nội), nhân viên văn phòng, cho biết đoạn video được ghi lại vào ngày 31/12/2025, thời điểm chuẩn bị bước sang năm mới.

Theo Mai, mỗi dịp Tết, cô và đồng nghiệp thường có thói quen đến nhà sếp để chúc mừng năm mới. Năm nay, nhóm đến đúng lúc bạn bè của bố mẹ sếp cũng ghé chơi, nên mọi người quyết định cùng góp vui để không khí thêm rộn ràng.

“Chúng tôi đều là những người hướng ngoại, lại gặp các cô chú thân thiện, nhiệt tình nên chỉ cần trò chuyện vài câu là hòa nhập được ngay. Thấy mọi người vui, chúng tôi cũng càng hào hứng nên mới có những khoảnh khắc rất tự nhiên như vậy”, Mai chia sẻ.

Theo nữ nhân viên, trước đó nhóm cũng từng nhiều lần đến nhà cấp trên chúc Tết, nhưng chưa bao giờ bộc lộ cá tính sôi nổi như lần này. Sau buổi gặp mặt, cô đăng video lên mạng xã hội chỉ với mục đích chia sẻ cho vui và lưu giữ kỷ niệm cùng bạn bè, không ngờ lại nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

“Anh em trong nhóm thấy vui nên chia sẻ cho nhau, rồi đăng lại trên trang cá nhân như một kỷ niệm đẹp. Tôi thật sự bất ngờ khi clip được lan truyền rộng rãi và nhận được nhiều phản hồi tích cực”, Ngọc Mai nói.

Cô cho biết điều khiến mình vui nhất không phải là sự nổi tiếng bất ngờ của đoạn clip, mà là việc cả nhóm có thêm một kỷ niệm đáng nhớ, lan tỏa năng lượng tích cực và tiếng cười trong những ngày đầu năm mới.

Đồng thời, mối quan hệ gần gũi, thoải mái giữa sếp và nhân viên cũng khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng khi tạm gác lại áp lực công việc của năm cũ để hướng tới một năm mới tốt đẹp hơn.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ những câu chuyện tích cực về mối quan hệ với cấp trên.

“Tôi từng nghĩ sếp mình khó tính, khó gần, nhưng làm việc lâu mới hiểu áp lực và trách nhiệm khiến họ phải nghiêm khắc. Khi có dịp đến thăm nhà, tôi nhận ra họ cũng là những người của gia đình, là người con, người bố với trách nhiệm như bao người khác”, một tài khoản mạng xã hội bình luận.