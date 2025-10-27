Thu nhập bình quân nhân viên nhiều ngân hàng hơn 40 triệu đồng/tháng

Tính đến ngày 27/10, 13 ngân hàng thương mại cổ phần đã công bố báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh sơ bộ 9 tháng năm nay. Ghi nhận chung cho thấy lợi nhuận của các nhà băng tăng trưởng tốt, trong đó lãi tiền gửi là động lực chính.

Đáng chú ý, khoản mục thu nhập bình quân mỗi nhân viên hàng tháng của không ít ngân hàng duy trì ở mức cao, trên 40 triệu đồng/tháng.

Dẫn đầu là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB). Tính đến 30/9, MB có 18.888 nhân viên, tăng 249 người so với đầu năm. Luỹ kế 9 tháng qua, chi phí cho nhân viên ngân hàng này là hơn 8.296 tỷ đồng, tương đương trung bình ngân hàng chi cho mỗi nhân sự khoảng 49,1 triệu đồng/tháng.

Xếp vị trí thứ hai là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB). Ngân hàng này hiện có 12.527 nhân viên, tăng 679 người so với đầu năm. Tương ứng, chi phí bình quân ngân hàng trả cho mỗi nhân viên vào mức 46,8 triệu đồng/người/tháng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHB) đạt 41,2 triệu đồng/người/tháng. 9 tháng qua, ngân hàng này tăng 135 người so với đầu năm lên tổng số 6.786 nhân viên.

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) có cùng mức chi trả 41,2 triệu đồng/người/tháng. Tính đến cuối quý III, ACB đang có 13.022 nhân viên, giảm 268 người so với đầu năm.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB) đã chi hơn 7.770 tỷ đồng cho nhân viên, tăng tới 21% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số nhân viên ngân hàng này tại thời điểm 30/9 là 27.696 người. Tính bình quân, nhân viên ngân hàng này được trả mức thu nhập 31,3 triệu đồng/tháng.

Dưới mốc 30 triệu đồng/tháng là Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlong Bank, mã chứng khoán: KLB) chi 27,1 triệu đồng/người/tháng; Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán: LPB) chi 25,4 triệu đồng/người/tháng….

Tuy nhiên, số liệu trên là tạm tính dựa trên chi phí thu nhập chia cho số lượng nhân sự của ngân hàng tại kỳ báo cáo tài chính. Theo giới chuyên gia, con số này không đại diện cho thu nhập chung của mọi bộ phận. Tại ngân hàng, mỗi nhân sự thuộc các bộ phận, cấp bậc khác nhau sẽ có mức thu nhập cụ thể khác nhau.

Chẳng hạn, lương của các tổng giám đốc ngân hàng dao động cả trăm triệu đồng/tháng, trong khi một số bộ phận thu nhập nhân viên chỉ khoảng trên dưới chục triệu đồng/tháng.