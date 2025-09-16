Xúc động lễ giỗ chung hàng nghìn liệt sỹ ở Thành cổ Quảng Trị

Chiều 16/9, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Ban quản lý di tích đã tổ chức lễ giỗ chung, tưởng niệm hàng nghìn chiến sĩ đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Thành cổ. Đặc biệt là trong 81 ngày đêm mùa Hè “đỏ lửa” năm 1972 (28/6/1972-16/9/1972).

Đây là hoạt động được Ban Quản lý Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành cổ Quảng Trị phối hợp triển khai thường niên, suốt 20 năm qua. Trước đài tưởng niệm ở trung tâm Thành cổ - nơi được xem là nấm mồ chung của các liệt sỹ - đơn vị tổ chức bày biện một mâm cỗ cúng theo văn hóa Việt Nam.

Mâm cỗ cúng theo văn hóa Việt Nam được bày biện trước đài tưởng niệm - nơi được xem là nấm mồ chung của liệt sỹ Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, các nghi thức cúng giỗ được chuẩn bị và thực hiện chu đáo, đúng lễ nghi, thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay với các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống.

Trong không gian linh thiêng của Thành cổ, tiếng trống, tiếng chuông ngân vang mở đầu nghi lễ, làn khói hương nhẹ nhàng lan tỏa, khiến lòng người lắng lại, bồi hồi tưởng nhớ những hy sinh anh dũng của cha anh trên mảnh đất này. Trong không khí lắng đọng ấy, ai cũng rưng rưng xúc động, nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Trị và người dân có mặt, đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sỹ.

Lãnh đạo Quảng Trị dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng Ban Quản lý Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành cổ Quảng Trị, cho biết ngày 16/9/1972 là thời điểm kết thúc 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ, vì vậy ngày này được chọn là ngày giỗ chung của các liệt sỹ.

"Đây không chỉ là nghi lễ tưởng niệm, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc tới các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình mà cha ông ta phải đánh đổi bằng xương máu. Mỗi nén hương, mỗi ngọn nến thắp lên là lời tri ân chân thành, cầu cho các anh hùng, liệt sỹ được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng", bà Trang chia sẻ.

Đến Thành cổ đúng vào lúc lễ giỗ chung của các liệt sỹ diễn ra, anh Bùi Anh Vũ (SN 1988, trú tỉnh Ninh Bình) không khỏi xúc động. Anh Vũ thành kính dâng nén hương tưởng niệm, lặng lẽ cúi đầu thật lâu để tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng ngã xuống nơi Thành cổ.

"Tôi biết về Thành cổ Quảng Trị đã lâu nhưng nay mới có dịp đến thăm, dâng hương tri ân. Nghe các bạn hướng dẫn viên kể về những câu chuyện của các liệt sỹ Thành cổ, tôi thực sự không thể cầm được nước mắt. Hôm nay tôi còn biết thêm 16/9 là ngày giỗ chung của các liệt sỹ", anh Vũ tâm sự.

Người dân dâng hương, tri ân các liệt sỹ tại lễ cúng giỗ tối 16/9 (Ảnh: Nhật Anh).

Trong 81 ngày đêm mùa Hè năm 1972, Thành cổ Quảng Trị đã phải gánh chịu hơn 328.000 tấn bom đạn, tương đương sức công phá của nhiều quả bom nguyên tử.

Thành cổ Quảng Trị trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cuộc chiến bi tráng ấy đã góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn Hội nghị Paris - mở đường cho đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.

Thành cổ Quảng Trị được ví như “nghĩa trang không nấm mồ”, bởi dưới mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm máu xương của các anh hùng, liệt sỹ. Sau hơn nửa thế kỷ, mảnh đất thiêng này trở thành điểm đến để tri ân, tưởng niệm và giáo dục truyền thống cách mạng.

Mưa đỏ, bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam cũng lấy bối cảnh chính tại Thành cổ Quảng Trị. Tác phẩm tái hiện 81 ngày đêm khốc liệt bằng ngôn ngữ điện ảnh. Bộ phim không chỉ kể chuyện bằng ký ức, mà còn truyền đi thông điệp về khát vọng hòa bình.