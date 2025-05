Thêm 3 lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng nghỉ hưu trước tuổi

Ba lãnh đạo được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/5 gồm: Đại tá Nguyễn Xuân Cường (SN 1967), Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động; Thượng tá Hồ Thanh Hưng (SN 1969), Trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp; Thượng tá Lê Thành Dũng (SN 1969), Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trao quyết định cho các cá nhân nghỉ hưu (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại buổi lễ trao quyết định nghỉ hưu, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố, ghi nhận và tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của 3 lãnh đạo chỉ huy trong suốt hành trình công tác.

Trước đó, ngày 14/2, Công an thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với 15 lãnh đạo cấp phòng của đơn vị.

Ngày 28/4, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an công bố quyết định về việc Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng sẽ nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/5.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng được giao phụ trách Công an thành phố Đà Nẵng.

Ngày 29/4, Công an thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định về việc Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nghỉ công tác từ ngày 1/5, hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/9/2026.